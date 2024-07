Un videogioco per tutti è un videogioco per nessuno?

Nella tempesta di polemiche e di elogi che ha investito la pubblicazione dell'espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring sono state coinvolte anche le voci autorevoli di alcuni sviluppatori: a spiccare è stata quella di Johan Pilestedt, direttore creativo di Arrowhead Studios che proprio nel corso del 2024 ha visto il suo Helldivers 2 piazzarsi per diverse settimane in vetta alle classifiche di vendita internazionali e che è intervenuto in una lite tra utenti e content creator con un perentorio: "Un gioco per tutti è un gioco per nessuno: bisogna sempre rivolgersi a un pubblico specifico", riaccendendo una vecchia discussione che riemerge ciclicamente nel sottobosco dei videogiochi.

Non è una sorpresa che tale dichiarazione provenga dal dirigente di una compagnia che ha raggiunto l'apice del proprio successo producendo un gioco come servizio di stampo cooperativo, deriva che ancora oggi è fra le più criticate e bistrattate in assoluto nonostante i risultati più che incoraggianti di una frazione del sottobosco. Del resto, al crescere della base installata, quelle che erano piccole nicchie si sono trasformate in masse capaci di muovere grandi numeri, al punto tale da mettere in discussione ciò che per lungo tempo è stato considerato un assioma dell'industria: il tentativo di costruire appositamente un videogioco che si rivolga a un pubblico più ampio possibile sembra oggi più che mai controproducente.

Al tempo stesso, la frase "Un gioco per tutti è un gioco per nessuno" apre anche una questione filosofica, perché se da una parte i videogiochi si rivolgono intrinsecamente a "tutti" e teoricamente starebbe a ciascun giocatore il compito di individuare le proprie zone di comfort, mai come in quest'epoca si sollevano voci che richiedono la modifica - e in certi casi lo stravolgimento - di formule dal comprovato successo al fine di soddisfare determinate esigenze, spesso in netta contrapposizione con l'originale visione degli autori o con i pilastri che hanno finito per portare tali ricette alla loro attenzione. Finché si tratta di nicchie il problema non si pone, tanto che le simulazioni o magari i titoli strategici-gestionali restano intoccati da questo fenomeno, destinato invece a emergere con forza quando una produzione che fa gola a molti come Elden Ring finisce sotto i riflettori.

Certo è che l'affermazione di Pilestedt racconta una fotografia piuttosto coerente dell'industria contemporanea: l'ultima decade è stata profondamente caratterizzata dall'emersione di fenomeni che hanno scommesso tutto sul proprio carattere e su un'identità ben specifica, portando in certi casi alla maturazione di nuove società multinazionali, mentre la maggior parte degli attori che si sono concentrati sull'allargamento del proprio pubblico, sacrificando parte delle proprie radici per inseguire una fantomatica comunità di massa, hanno finito per raccogliere i cocci delle proprie ambizioni. Come mai? Davvero un videogioco per tutti è un videogioco per nessuno?