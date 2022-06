Pentiment, il progetto di passione di Josh Sawyer e Obsidian

Pentiment è stato annunciato nel corso dell'Xbox & Bethesda Games Showcase come un'avventura narrativa "inaspettata", ma chi segue con attenzione Obsidian e in particolare Josh Sawyer sa che non si tratta proprio di un titolo spuntato fuori all'improvviso. È praticamente dall'uscita di Pillars of Eternity 2: Deadfire che il game designer lavora a questo titolo, sebbene in parallelo con i vari altri impegni in Obsidian, ma da quanto riferito attraverso Twitter e in alcune interviste emerge una genesi ancora più lunga. Pare sia infatti dagli anni '90 che Sawyer stesse pensando alla creazione di un'esperienza del genere, caratterizzata da un'ambientazione storica realistica e slegata dalle dinamiche tipiche del gioco di ruolo incentrato sui combattimenti e la progressione del personaggio.

I primi riferimenti a Pentiment sono emersi nel 2020, ma l'idea di un "RPG storico" aleggiava da tempo e, anche nel 2016, Sawyer riferiva di aver parlato del progetto a Feargus Urquhart, pensando a un gioco che avesse a che fare con un'ambientazione simile al vecchio Darklands. Possiamo immaginare che con premesse così distanti dalla struttura tipica del videogioco commerciale, non si trattasse di un'idea facilmente realizzabile per un team che doveva comunque far quadrare i conti e quindi puntare a un pubblico vasto.

Tuttavia, l'opportunità è emersa probabilmente con la raggiunta "tranquillità economica" data dall'acquisizione da parte di Microsoft e l'ingresso negli Xbox Game Studios, diventando anzi un'idea particolarmente congeniale all'organizzazione di Xbox Game Pass. Come abbiamo visto, la produzione di giochi per un servizio su abbonamento apre la strada a produzioni diverse grazie alla possibilità di gestire più liberamente il budget e necessita anche di generi e tipologie differenti di gioco. L'ambiente ideale per proporre un titolo piuttosto fuori dagli schemi, caratterizzato da una produzione di piccole dimensioni ma con una notevole impronta autoriale.

E come vedremo in questo speciale di Pentiment dall'Xbox & Bethesda Games Showcase, quello di Obsidian sembra essere un progetto proprio di questo tipo.