Dead Island 2 presentato con data d'uscita alla Gamescom 2022

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 è stato ripresentato Dead Island 2, di cui è stata svelata la data d'uscita ufficiale alla fine di uno scoppiettante trailer in computer grafica: 3 febbraio 2023.

Nel filmato possiamo vedere un personaggio, decisamente a suo agio con gli zombi, che ne uccide diversi in modo disinvolto per andare a fare la spesa, in un'ambientazione altrimenti desolata.

In coda al filmato di presentazione è stato mostrato anche del gameplay, che come ci si poteva attendere è decisamente scoppiettante e sopra le righe.

Come spiegato sul palco, l'attuale team di sviluppo, Deep Silver Dambuster Studios, ha iniziato a lavorare sul gioco circa quattro anni fa, quindi molto dopo la prima presentazione. Non sappiamo dirvi quanto del titolo originale sia stato mantenuto, ma immaginiamo che sia stato profondamente rivoluzionato, visto il tempo passato.

Dead Island 2 è in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Stadia. La versione PC dovrebbe essere esclusiva dell'Epic Games Store, visto che nel trailer è presente solo il logo dello store di Epic Games e non quello di Steam o di altri negozi.