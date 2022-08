The Outlast Trials: trailer e data della beta dall'Opening Night Live 2022

Questa sera è andato in onda l'Opening Night Live 2022, l'evento di apertura della Gamescom 2022 condotto da Geoff Keighley. È stato mostrato un trailer dedicato a The Outlast Trials. La data della beta è il 28 ottobre: sarà disponibile fino al 1° novembre 2022.

The Outlast Trials è un nuovo gioco horror della serie Outlast. Ci troveremo in una struttura segreta della Murkoff Corporation. Le torture e la follia saranno all'ordine del giorno.

La descrizione recita: "Ambientato nell'era della Guerra Fredda, cavie umane vengono involontariamente reclutate dalla brava gente della Murkoff Corporation per testare metodi avanzati di lavaggio del cervello e controllo mentale. In un mondo di sfiducia, paura e violenza, la vostra morale sarà messa in discussione, la vostra resistenza testata e la vostra sanità mentale distrutta. Tutto in nome del progresso, della scienza e del profitto."

Diteci, cosa ne pensate di questo gioco? L'Opening Night Live 2022 vi sta convincendo?