The Callisto Protocol: nuovo gameplay trailer dalla Gamescom 2022

Durante il corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2022, Striking Distance e Glen Schofield hanno presentato un nuovo video gameplay del survival horror The Callisto Protocol.

Il filmato è composto da due sezioni. Nella prima vediamo il protagonista alle prese con alcuni mutanti. Questo ci da modo di osservare il funzionamento di una pistola in grado di attrarre i nemici per poi scaraventarli via con grande forza, che può essere sfruttata per delle spettacolari uccisioni ambientali, ad esempio scaraventando il malcapitato di turno addosso a una turbina.

In questa sequenza vediamo anche le uccisioni stealth, i combattimenti corpo a corpo e un assaggio delle mutazioni. Come spiegato da Schofield alcune tipologie di nemici sono in grado di trasformarsi se non uccisi in fretta, diventando più grandi, forti e aggressivi.

Nella seconda sequenza di gameplay invece vediamo il protagonista intento a sopravvivere a vari pericoli ambientali mentre scivola in un condotto trasportato dall'acqua. Una soluzione di gameplay vista anche in tanti altri giochi, ma che in The Callisto Protocol acquista tutto un altro sapore grazie alle cruenti sequenze di game over realizzate dagli sviluppatori.

The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One.