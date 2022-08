Dying Light 2: Bloody Ties annunciato con un trailer e data di uscita alla Gamescom 2022

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2022, Techland ha annunciato Bloody Ties, il nuovo DLC di Dying Light 2 che sarà disponibile per tutte le piattaforme il 13 ottobre 2022, con i preorder che inizieranno a breve. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che ci offre un primo assaggio di quello che ci aspetta in questa espansione.

Dying Light 2: Bloody Ties introdurrà una nuova storia ambientata in una sorta di Colosseo post-apocalittico chiamato The Carnage Hall. Come dei gladiatori i giocatori dovranno affrontare vari scontri mortali contro umani agguerriti e sopravvivere a orde di zombie, come al solito sfruttando attacchi corpo a corpo, armi da mischia e varie bocche da fuoco.

"Chi non ha mai sognato una folla in visibilio acclamare il proprio nome? O di avere successo, essere ammirati, e al tempo stesso mettere le mani su ricchezze inimmaginabili? E se per avere tutto questo ci fosse un prezzo da pagare?", recita la descrizione ufficiale.

"Nei panni di Aiden, lasciati incantare dalla promessa di fama e fortuna, e avvaliti dei migliori equipaggiamenti per prendere parte a un torneo i cui i partecipanti sono pronti a tutto pur di farsi un nome. Affina le abilità per sconfiggere i nemici e stringi alleanze per assicurarti la gloria. Ben presto, scoprirai che il desiderio di fama non è che l'inizio di un'intricata storia di potere e vendetta."