Final Fantasy 16: giocatori giapponesi chiedono che arrivi su Steam dopo l'aumento di prezzo di PS5

Final Fantasy 16 è diventato trend tra gli utenti giapponesi di Twitter dopo l'annuncio dell'aumento di prezzo di PS5 da parte di Sony. Il motivo? Molti chiedono che sia portato da subito anche su PC, in particolare su Steam, così che non siano costretti ad acquistare la console.

Come saprete, Sony ha annunciato un aumento di prezzo per PS5 valido in quasi tutto il mondo. Dal 15 settembre, una PS5 Standard costerà in Giappone 60.478 yen, quando prima ne costava 49.980. Il modello digitale costerà invece 49.478 yen, quando prima ne costava 39.980. Si tratta di un aumento del 20%, superiore a quello praticato dalle nostre parti, dove è di circa il 10%.

Dopo la notizia, molti fan di Final Fantasy 16 si sono lamentati del fatto che l'aumento li terrà lontani dalla console, che non considerano più conveniente. Naturalmente non vogliono rinunciare a giocare con il nuovo capitolo della saga, quindi sperano che arrivi su PC fin da subito. Molti chiedono esplicitamente che venga pubblicato su Steam, ma c'è anche chi perora la causa di Epic Games Store, dove in passato sono stati pubblicati alcuni Final Fantasy e altri giochi di Square Enix, come i Kingdom Hearts, in esclusiva temporale.

Alcuni sperano addirittura che ci sia un port per PS4, ma la versione PC rimane la più richiesta.

In effetti in Giappone l'aumento di PS5 è davvero marcatissimo e può fare la differenza. Nonostante giochi in casa, Sony stava avendo già più di qualche difficoltà con la sua nuova console, a causa della carenza di scorte, ma ora potrebbero subentrarne delle altre, visto che parte dell'utenza nipponica si sente in qualche modo maltrattata per aver subito uno degli aumenti più alti di tutto il mondo.