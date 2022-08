Destroy All Humans! 2 Reprobed: i voti della critica parlano di un gioco discreto

Destroy All Humans! 2 Reprobed è un gioco discreto e nulla più, almeno stando ai primi voti della critica piovuti online a scadenza embargo. Leggiamo l'elenco:

Twinfinite - 4 / 5

SECTOR.sk - 8 / 10

The Beta Network - 8 / 10

Saving Content - 4 / 5

COGconnected - 75 / 100

WayTooManyGames - 7.5 / 10

Press Start - 7 / 10

GameGrin - 7 / 10

GameSpew - 7 / 10

Worth Playing - 7 / 10

Gaming Nexus - 6.5 / 10

XboxEra - 6.5 / 10

Hardcore Gamer - 3 / 5

ComingSoon.net - 6 / 10

But Why Tho? - 6 / 10

Cultured Vultures - 6 / 10

Push Square - 4 / 10

Secondo la maggior parte degli articoli, Destroy All Humans! 2 Reprobed riesce nel suo intento di portare il gioco nel 2022, ma fallisce a causa di alcune pessime idee, di qualche scherzo invecchiato male e di molti glitch.

Secondo alcuni, le mappe, pur aperte, sono molto piccole, le missioni troppo veloce e la storia si sviluppa in modo superficiale, anche a causa dell'umorismo adolescenziale di cui è permeato. Comunque sia tutti concordano nel dire che sia anche un titolo divertente, per quanto leggero, al punto che potrebbe piacere ai fan dei film di serie B e a chi si è appassionato a Destroy All Humans!.