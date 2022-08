AMD Ryzen 7000 con architettura Zen 4 annunciati ufficialmente: 5 nanometri e fino a 16 core

Si parte dall'AMD Ryzen 9 7950X, equipaggiato con 16 core e 32 thread, per arrivare all'AMD Ryzen 5 7600X, quello da 6 core e 12 thread più vicino alle tipiche esigenze dei giocatori. In mezzo troviamo l'AMD Ryzen 7 7700X, per chi ha bisogno di un po' di potenza bruta in più ma non vuole spendere un capitale e l'AMD Ryzen 7 7900X, un processore da 12 core e 24 thread che non può rivaleggiare in potenza complessiva con il peso massimo della serie ma offre una potenza di calcolo comunque elevata e sufficiente a soddisfare anche esigenze professionali di alto livello.

In piena notte, almeno per noi abitanti del vecchio stivale, AMD ha presentato i primi processori per desktop ad alte prestazioni della nuova serie AMD Ryzen 7000 : quattro modelli in arrivo il 27 settembre basati sull'architettura Zen 4, un'evoluzione della precedente Zen 3, e capaci di un incremento prestazionale netto accompagnato da un balzo in avanti nell'efficienza grazie alle ottimizzazioni della nuova piattaforma AM5 e all'utilizzo di un processo produttivo a 5 nanometri.

Caratteristiche hardware

Il CEO di AMD, Lisa Su, ha presentato i nuovi processori AMD Ryzen 7000

La classica breve premiere dedicata ai processori AMD Ryzen 7000, come da tradizione condotta dalla CEO di AMD ed eroina delle CPU Lisa Su, ha avuto come protagonista quasi assoluto l'AMD Ryzen 9 7950X, il top di gamma della nuova serie che raggiunge quota 5.7 GHz in boost clock contro i 4.9 GHz del suo predecessore nonostante la nuova serie sia un'evoluzione di quella vecchia. Ma dietro le quinte ci sono altre novità, valide per tutta la serie, che includono supporto universale per le memorie DDR5 a 5200 MHz per arrivare all'interfaccia PCIe 5.0 di serie, frequenze aumentate e prezzi consigliati sorprendentemente invariati o più bassi nonostante la complessa situazione economica mondiale.

Nello specifico non cambia la cifra necessaria per mettersi in casa un AMD Ryzen 5 7600X, prezzo consigliato 299 dollari, e nemmeno per l'AMD Ryzen 9 7900X, prezzo consigliato 549 dollari, mentre si scende di ben 100 dollari per l'AMD Ryzen 9 7950X, prezzo consigliato di 699 dollari. Il tutto, si presume vista la mancanza di dettagli in tal senso, comprensivo di ventola, cosa che rende impossibile fare un raffronto tra il prezzo di 399 dollari dell'AMD Ryzen 7 7700X e quello di 299 dollari dell'AMD Ryzen 7 5700X, venduto senza ventola. Ma presumendo che il nuovo processore vada a rimpiazzare il vecchio AMD Ryzen 5800X, parliamo comunque di 50 dollari in meno a parità di core.

Nessun incremento di prezzo per i processori AMD Ryzen 7000. Anzi, il top di gamma scende di 100 dollari

In tutto questo, l'abbiamo già, detto, il numero di core resta invariato rispetto ai modelli precedenti, a differenza di quanto fatto dalla concorrenza, ma cambia la struttura dei core, migliora la gestione dei dati, diminuiscono i nanometri di produzione che scendono a 5 e cambiano i core, tassello fondamentale di una famiglia di processori che offre fino al 29% di potenza single core in più grazie alle ottimizzazioni, presenta una cache L2 raddoppiata che arriva a 1 MB per ogni core e implementa frequenze sostanzialmente più elevate per tutti processori. L'AMD Ryzen 7600X, infatti, arriva a 5.3 GHz, l'AMD Ryzen 7700X fa un passo in più toccando i 5.4 GHz, l'AMD Ryzen 9 7900X si lancia fino a 5.6 GHz e l'AMD Ryzen 9 7950X, l'abbiamo già detto, tocca quota 5.7 GHz. Ed è alle frequenze elevate che dobbiamo l'aumento del TDP che sale da 105 W a 170 W per i due modelli di punta e da 65 W a 105 W per quelli da 6 e 8 core.

Ma si parla anche di margini di overclock maggiori per processori che si portano al passo con i tempi anche in termini di supporto per l' accelerazione attraverso l'intelligenza artificiale e l'integrazione delle istruzioni AVX-512. Infine, nel valutare i prezzi, è necessario tenere conto di come, per la prima volta, anche le CPU Ryzen per desktop ad alte prestazioni dispongano di GPU integrata, anche se di potenza inferiore a quelle delle APU AMD di ultima generazione.

A mancaredel tutto, purtroppo, è l'avveniristica cache impilata 3D V-Cache, a quando pare in arrivo su una serie di nuovi modelli nel corso del prossimo anno, in grado di offrire un aumento prestazionale notevole nei videogiochi. Qualcuno già parla di un 7800X3D che diventerà il sostituto perfetto del 5800X3D con un focus dedicato ai giocatori più esigenti. In ogni caso, la spinta in avanti delle frequenze e l'ottimizzazione della pipeline Front End promettono comunque incrementi prestazionali netti anche nel gaming, senza bisogno della memoria che probabilmente avrebbe portato a prezzi sensibilmente più elevati. Ma prima di parlare di prestazioni sul campo parliamo dei nuovi chipset e quindi delle nuove schede madri X670 e B650.