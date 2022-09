Marvel's Spider-Man: una mod reintroduce il Peter Parker originale nel gioco Sony

Marvel's Spider-Man su PC consente ai giocatori di tornare a giocare con il Peter Parker originale, quello precedente alla trasformazione nel simil-Tom Holland, attraverso una mod messa recentemente a disposizione in una prima versione pubblica.

Il modder Daemon ha pubblicato la prima versione della mod in questione, che può essere richiesta attraverso il canale Discord a questo indirizzo.

Come è possibile vedere anche dal video gameplay riportato in questa pagina, il risultato è notevole, anche se ci sono ancora alcune incertezze in certe scene a causa di una rielaborazione non ancora completa e profonda.

La versione originale di Peter Parker è stata utilizzata solo nella versione iniziale su PS4, mentre a partire dal 2020, con il lancio della versione Remastered su PS5, il modello è stato sostituito da un altro, almeno per quanto riguarda il volto del protagonista.

Il nuovo Peter Parker appare più giovane e chiaramente più simile a Tom Holland, come a voler creare una maggiore sutura tra la versione cinematografica e quella videoludica di Spider-Man, anche se tale motivazione non è mai stata espressa chiaramente da Sony o Insomniac Games. La cosa non è piaciuta molto a una gran parte di utenti, pertanto un progetto simile a questa mod era atteso fin dall'annuncio dell'uscita del gioco su PC.

La mod di Daemon reintroduce dunque il vecchio Peter Parker, che sarebbe stato invece inesorabilmente perso senza questa operazione di recupero, consentendo agli utenti PC di poter scegliere tra una versione e l'altra, tenendo comunque conto che questa versione del software è ancora preliminare.