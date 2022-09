Wo Long: Fallen Dynasty, prima analisi sulla demo con confronto fra PS5 e Xbox Series X|S

Wo Long: Fallen Dynasty ha appena ricevuto una demo e arriva anche, immancabilmente, una prima analisi video con confronto fra le versioni PS5 e Xbox Series X e Series S, in questo caso da parte del solito ElAnalistaDeBits.

Il canale YouTube ha effettuato una prima analisi tecnica su Wo Long: Fallen Dynasty senza andare troppo nel dettaglio, ma riferendo comunque alcuni dati interessanti. Prima di tutto bisogna ricordare che la versione testata è una demo, dunque tutt'altro che definitiva, cosa che porta a prendere con le pinze i dati rilevati, visto che saranno soggetti a notevoli miglioramenti con l'avanzare dello sviluppo.

In ogni caso, quanto rilevato al momento è che sia PS5 che Xbox Series X utilizzano una risoluzione di 1440p upscalata a 4K che si dimostra fissa, in termini nativi, nella modalità risoluzione, mentre nella modalità frame-rate il gioco adotta una risoluzione dinamica che scende anche sotto lo standard dei 1440p.

L'unica differenza è stata rilevata in termini di risoluzione media nella modalità performance, con PS5 che ha un leggero vantaggio in questi termini: 1332p rispetto ai 1296p di Xbox Series X. Tutte le versioni utilizzando un sistema di ricostruzione temporale in termini di rendering e, in ogni caso, tutte sembrano dover ricevere ancora una buona dose di ottimizzazioni.

Xbox Series S ha generalmente una qualità grafica inferiore per quanto riguarda illuminazione, ombre, texture e distanza visiva, ma grazie a questi compromessi è quella che si comporta decisamente meglio in termini di frame-rate, mantenendo molto più stabilmente i 60 fps rispetto alle altre console.

In ogni caso, ricordiamo che si tratta solo di un'analisi preliminare effettuata sulla demo a tempo messa a disposizione in questi giorni per PS5 e Xbox Series X|S, dunque si attendono evoluzioni su tutte le piattaforme. Nel frattempo, vi rimandiamo anche al provato al TGS 2022 per il gioco del Team Ninja.