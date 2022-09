Wo Long: Fallen Dynasty: demo per PS5 e Xbox Series X e S disponibile da oggi

Koei Tecmo ha annunciato che la demo di Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile a partire da oggi su PS5 e Xbox Series X e S. In questo modo i possessori di console di ultima generazione potranno provare il gioco, prima di decidere se prenotarlo, acquistalo al momento del lancio o ignorarlo.

Da sottolineare che si tratta di una demo a tempo, ossia che sarà disponibile fino al 26 settembre 2022. Quindi, nel caso vogliate provarla, vi conviene farlo il prima possibile, perché avete dieci giorni di tempo prima che venga rimossa.

La demo dovrebbe essere la stessa mostrata in occasione del Tokyo Game Show 2022, in cui possiamo vedere il protagonista combattere contro Lu Bu, un forte guerriero in grado di uccidere velocemente il nostro eroe.

Purtroppo la versione PC non avrà una demo, almeno non in questa fase.

184 d.C., Cina, crepuscolo della dinastia Han. Il paese è devastato dal caos e dalla distruzione. La dinastia imperiale che ha prosperato per molti anni è prossima al collasso.

Wo Long: Fallen Dynasty è la drammatica storia, traboccante d'azione, di un soldato senza nome della milizia che combatte per sopravvivere in una versione dark fantasy ambientata alla fine della dinastia Han durante la quale i demoni infestano i Tre Regni. I giocatori devono difendersi dall'attacco di creature mortali e soldati nemici utilizzando l'arte della scherma basata sulle arti marziali cinesi tentando di soverchiare gli avversari risvegliando la forza interiore.

Wo Long può riferirsi a un drago accovacciato ma anche a un eroe o a una persona di grande valore al momento ancora sconosciuta. Questa è una storia di ufficiali, che in seguito diventeranno eroi, durante il loro periodo "da sconosciuti". Ed è anche una storia di ascesa a ruolo di protagonisti partendo dalle retrovie.

Dagli abissi dell'oscurità, si erge un drago.