Dragon Ball: The Breakers, un trailer con Majin Bu e il Contadino dal TGS 2022

Dragon Ball: The Breakers è stato mostrato al TGS 2022 con un trailer che introduce due nuovi personaggi, nella fattispecie Majin Bu e il Contadino, rispettivamente un Razziatore e un Superstite.

Qualche tempo fa abbiamo provato Dragon Ball: The Breakers e ricorderete come l'esperienza messa a punto da Bandai Namco sia un multiplayer asimmetrico sulla falsariga del classico Dead by Daylight, solo con i personaggi di Dragon Ball al posto di killer e sopravvissuti.

Majin Bu si presta ovviamente molto bene alle meccaniche del gioco, che vedono il Razziatore trasformarsi progressivamente nel corso della partita e diventare ogni volta più forte. Si parte dunque con il Bu grasso, passando poi alla sua versione magra e infine alla malvagia e fortissima versione piccola.

Quanto al Contadino, si tratta di una delle tante varianti disponibili per i Superstiti: personaggi creati da zero oppure tratti da sequenze di secondo piano dell'opera di Akira Toriyama, e proprio per questo capaci di rendere l'idea di uomini impotenti di fronte ai Razziatori.