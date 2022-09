Star Ocean: The Divine Force, un gameplay trailer dal TGS 2022, in arrivo una demo

Nel corso del Tokyo Game Show 2022, Square Enix ha pubblicato un trailer di gameplay esteso di Star Ocean: The Divine Force e annunciato una demo, che sarà disponibile per tutti i giocatori PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One dal 20 settembre.

La demo permetterà di giocare dall'inizio della storia con protagonista Raymond, fino all'arrivo nel villaggio di Dalryk, il che dovrebbe offrire circa due ore di contenuti. Al momento non è chiaro se sarà possibile trasferire i progressi fatti nella demo nel gioco completo, ma supponiamo che sarà così considerando le altre versioni di prova pubblicate recentemente da Square Enix, come quelle di Valkyrie Elysium e The DioField Chronicle.

Il nuovo filmato invece mostra alcune cutscene, sequenze di combattimento e personaggi principali e secondari. Offre inoltre un assaggio di "PANDORA", il tema musicale principale di Star Ocean: The Divine Force realizzato dal musicista giapponese HYDE.

Star Ocean: The Divine Force sarà disponibile a partire dal 27 ottobre per Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e PC.