Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, un nuovo gameplay trailer dal Tokyo Game Show 2022

Nel corso del Tokyo Game Show 2022, 505 Games e gli sviluppatori di Rabbit and Bear Studios hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes che si concentra su fasi esplorative e combattimenti.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è un JRPG con più di 100 personaggio giocabili e che riprende lo stile classico di Suikoden proponendosi come una sorta di successore spirituale. Non a caso al gioco lavorano Yoshitaka Murayama (Suikoden I e II) e Junko Kawano (Suikoden I e IV). Tra l'altro giusto oggi è stato annunciato Suikoden HD Remaster. Fin dall'annuncio il gioco ha suscitato grande interesse, tanto che è stato il progetto più finanziato su Kickstarter del 2020.

"La nostra storia inizia in un angolo di Allraan, un mosaico di tante nazioni e culture diverse riunite in una sola terra. Con la punta della spada e con l'utilizzo di oggetti incantati conosciuti come "lenti runiche", la storia di questa terra è stata forgiata da alleanze e aggressioni tra umani, uomini bestia, elfi, e i popoli del deserto che vi risiedono. L'Impero di Galdea ha ottenuto un vantaggio sulle altre nazioni scoprendo una tecnologia che amplifica il potere delle lenti runiche", recita la sinossi.

"Ora, l'Impero sta setacciando tutto il continente, in cerca di un artefatto che aumenterà il suo potere ancora di più. È durante una di queste spedizioni che Seign Kesling, un giovane e promettente ufficiale imperiale e Nowa, un ragazzino di un villaggio remoto, si incontrano e diventano amici."

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC durante il corso del 2023.