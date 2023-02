Hogwarts Legacy: la versione Nintendo Switch "sarà fantastica", promette Avalanche Software

Hogwarts Legacy finora si è dimostrato un progetto molto ambizioso, che punta a ricreare la magia di Harry Potter come mai nessun altro gioco era riuscito finora. Come sappiamo il titolo arriverà su piattaforme di attuale e vecchia generazione, ma come se la caverà su Nintendo Switch? A tal proposito menzioniamo le parole di Troy Johnson, Advanced Game Designer di Avalanche Software, che in un'intervista con Multiplayer.it ha promesso che questa versione "sarà fantastica".

Considerando quanto visto finora nei trailer e filmati di gioco, nonché gli esosi requisiti di sistema per PC, chiaramente sono sorti alcuni dubbi sulla versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy. L'hardware della console, ormai sul mercato da 6 anni, potrebbe infatti dimostrarsi un limite fin troppo importante, come dimostrato da alcuni porting pubblicati in passato non proprio riuscitissimi.

A quanto pare non sarà questo il caso per Hogwarts Legacy. Johnson infatti ha dichiarato che la versione Nintendo Switch "sarà fantastica" e che gli sviluppatori stanno lavorando duramente per assicurarsi che il gioco si presenti ben ottimizzato su ogni piattaforma.

Hogwarts Legacy

"La versione per Switch sarà fantastica, lo sarà per certo", ha detto Johnson nella nostra intervista. "Stiamo facendo tutto quello che è in nostro potere per fare in modo che ogni versione sia meravigliosa, che si presenti ben ottimizzata e soprattutto che sia fedele all'idea che avevamo del titolo. E alla fine sarà proprio il titolo che vogliamo."

Hogwarts Legacy arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC il 10 febbraio, su PS4 e Xbox One il 4 aprile e infine il 25 luglio su Nintendo Switch. La speranza è che il lancio scaglionato dia tutto il tempo necessario agli sviluppatori di Avalanche di rifinire al meglio il gioco su Switch, così come sulle console old gen di Sony e Microsoft.