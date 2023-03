Untitled Goose Game è stato rifiutato dal Mac App Store due volte, per strani motivi

Untitled Goose Game è stato uno dei migliori giochi indie del 2019, considerato da alcuni addirittura uno dei migliori titoli dell'anno in generale, ma a quanto pare non da Apple, che ha rifiutato ben due volte il gioco sul Mac App Store per motivazioni piuttosto strane.

Il retroscena è stato svelato qualche giorno fa da Cabel Sasser, co-fondatore del team Panic, il quale ha riferito perché Untitled Goose Game non sia mai arrivato sullo store Apple per Mac, nonostante stranamente sia disponibile per tale piattaforma attraverso Steam, Itch ed Epic Games Store.

Secondo quanto riferito da Sasser, il team Panic aveva sottoposto Untitled Goose Game alla certificazione su Mac App Store ma era stato rifiutato perché, secondo Apple, non risultava possibile saltare i crediti del gioco, evidentemente una funzione obbligatoria per rientrare nelle regole.

Il fatto è che il gioco consente di effettuare lo skip dei ringraziamenti, e il team ha spiegato ad Apple che bastava tenere premuto la barra spaziatrice per passare oltre. A quel punto, nonostante il primo ostacolo fosse stato risolto senza nemmeno che si fosse veramente verificato un problema, Apple ha imposto un ulteriore blocco alla pubblicazione.

Questo secondo stop imposto a Untitle Goose Game non ha però avuto una spiegazione chiara, tanto che Sasser non ha specificato meglio cosa sia successo. Fatto sta che, giunti al secondo rifiuto, il team ha ritenuto poco opportuno continuare a insistere e ha deciso semplicemente di pubblicare il gioco sulle altre piattaforme e non sul Mac App Store ufficiale.

A giudicare dal successo ottenuto, sembra che sia stata Apple a perderci maggiormente. Potete conoscere meglio il gioco nella nostra recensione di Untitled Goose Game.