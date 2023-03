Temtem, la Stagione 3 presentata con un trailer: tutte le novità

La Stagione 3 di Temtem è stata presentata dal team di sviluppo di gioco con un trailer che illustra le novità in arrivo, fra cui le modalità Nuzlocke e Randomlocke che introducono nuovi elementi all'interno dell'esperienza.

Disponibile con la versione 1.0 su PC, PS5, Xbox e Nintendo Switch dallo scorso settembre, Temtem è stato protagonista di un accesso anticipato per un lungo periodo e quella fase ha consentito al progetto di guadagnare solidità e contenuti prima del lancio ufficiale.

Sono in tutto tre le nuove modalità introdotte con la Stagione 3, e che è possibile provare su di un server differente, con uno slot di salvataggio indipendente, così da non influenzare in alcun modo la progressione effettuata finora nel colorato mondo di Temtem.

La modalità Nuzlocke limita alla cattura dei primi due Temtem di ogni percorso, con la perdita di una creatura in caso di svenimento. Randomlocke attiva invece meccanismi casuali per quanto concerne Temtem, tecniche, oggetti, PNG e incontri, mentre il resto rimane invariato.

Arrivano inoltre delle nuove sfide con la modalità Speedrun, che offre esattamente quello che vi aspettate: dovremo completare Temtem nel minor tempo possibile, accompagnati da timer per ogni diversa sezione e isola.

Infine si assiste al debutto di uno scenario inedito, Nanto Labs, dove potremo raccogliere nuove ricompense e valute tramite cui diventa possibile acquistare oggetti in precedenza inaccessibili.