Temtem, un trailer con la data di uscita della versione 1.0 su PC, PS5, Xbox e Switch

La versione 1.0 di Temtem ha una data di uscita ufficiale su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, annunciata con un trailer: il gioco sarà disponibile nel formato definitivo a partire dal 6 settembre.

Capace di totalizzare rapidamente vendite per 500.000 copie su PC, Temtem è poi approdato anche su console, sempre in accesso anticipato: un percorso necessario al team di sviluppo per rifinire al meglio l'esperienza in vista del lancio effettivo.

Ebbene, l'attesa sta per finire: ancora qualche settimana e il gradevolissimo clone di Pokémon firmato Crema farà il proprio debutto in version finale, coinvolgendoci nelle sue coloratissime avventure.

Abbiamo provato Temtem su PS5 alla fine del 2020 e le sensazioni sono state molto positive, specie in relazione al comparto artistico e al mondo di gioco in continua espansione.

Sarà dunque interessante capire quanta strada ha fatto il gioco da allora e quali miglioramenti siano stati apportati al pacchetto in vista della versione 1.0.