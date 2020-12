Temtem, il provato su PS5

Era la fine dello scorso gennaio: provammo per parecchie ore Temtem su PC e vi avvisammo che ne avreste sentito parlare ancora, nel prossimo futuro. Il tempo ci ha dato ragione, dopotutto: il nuovo provato di Temtem su PS5 è pronto. Sì, siamo tornati nel mondo immaginato da Crema Games, debitore quasi in ogni dove della serie Pokémon di Game Freak. Questa volta, però, le nostre sessioni di gioco sono state accompagnate da una delle console di nuova generazione, PlayStatino 5. Non l'abbiamo scelta noi: dall'8 dicembre 2020, infatti, Temtem è disponibile in early access anche su console, ma in esclusiva sull'ammiraglia Sony. Nel corso del 2021 debutterà anche su Xbox One Serie X, Xbox One S e Nintendo Switch. Le versioni di quella che è ormai considerabile in tutto e per tutto l'old gen sono state purtroppo cancellate. Ma passiamo ai fatti e vediamo come è andata.

Abbiamo notato di tanto in tanto (ma molto sporadicamente) qualche minimo rallentamento, ma può darsi anche che fossero legati ai server e alla connessione ad internet. TemTem infatti è un gioco che ha bisogno in ogni momento dell'online, un gigantesco mmo. In futuro Crema Games introdurrà anche una modalità performance che dia la precedenza al frame rate, e che permetta di raggiungere i 120 fps . Una possibilità in più è sempre migliora di una in meno, dunque perché lamentarsi?

Noi sì, al netto di qualche sbavatura. I caricamenti iniziali, ad esempio, ci hanno fatto storcere ampiamente il naso: la produzione di Crema Games non è di certo una di quelle che possa mettere in difficoltà la console di nuova generazione. L'ottimizzazione non è ancora perfetta (del resto sempre di un early access si tratta), ma il colpo d'occhio complessivo è comunque ampiamente appagato. Il titolo è bellissimo da vedere e da fruire su PlayStation 5.

Prestazioni, pixel, frame rate: sappiamo benissimo cosa si aspetta ogni nostro lettore nel leggere un provato o una recensione di un titolo su PlayStation 5. E allora cominciamo dal comparto tecnico di Temtem, per passare poi ai ben più interessanti contenuti. Sì, Temtem su PlayStation 5 si offre in 4K e a 60 fps, in ogni momento. Contenti?

Basti pensare che avrete bisogno almeno di una trentina di ore per arrivare alla conclusione della trama attualmente presente; e l'endgame è potenzialmente infinito, così come nella serie Pokémon e in altri titoli simili. Passiamo a qualche numero puro. Temtem offrirà in tutto sei isole, una volta che sarà disponibile nella sua versione completa, definitiva. Per ora quattro di queste isole sono già a disposizione dei giocatori, e vi assicuriamo che corrispondono davvero a tanti contenuti.

Dei contenuti di Temtem abbiamo avuto modo di parlarvi in occasione del provato su PC : qualcosa è comunque cambiato, nel corso degli ultimi mesi. Diverse creature hanno ora un'evoluzione in precedenza assente, sono stati sbloccati nuovi luoghi e percorsi, una manciata di meccaniche inedite arricchisce quella che di per sé è già un'offerta incredibilmente ricca.

Gameplay

Dal punto di vista del gameplay, Temtem assomiglia davvero parecchio a un titolo qualsiasi della serie Pokémon, tanto che in molti lo reputano un semplice clone; in realtà è anche molto più di questo, ma per capirlo bisogna passare in sua compagnia più di un paio di ore. Le somiglianze sono comunque evidenti: anche qui bisogna catturare delle creature, i Temtem appunto, per poi collezionarle tutte e allenarle. Gli allenatori di Temtem li fanno combattere gli uni contro gli altri, e non mancano neppure delle palestre dove incontrare i campioni più forti delle varie isole.

La vera punta di diamante di Temtem è il comparto multiplayer online: due giocatori possono affrontare assieme l'intera avventura principale, e in generale ci si ritrova sempre all'interno di un gigantesco mondo condiviso, con tanto di giocatori "reali" che scorrazzano dappertutto. È possibile interagire con completi sconosciuti: per sfidarsi in battaglia, scambiare oggetti e mostriciattoli, fare amicizia, iniziare a giocare assieme. I problemi di connessione presenti a gennaio e nei mesi successivi sembrano spariti del tutto su PlayStation 5, ed è anche disponibile il cross-play su PC. Ma senza cross-save o salvataggi condivisi di sorta: su PlayStation 5 ricomincerete la vostra avventura da capo. Tenetelo in conto.