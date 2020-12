Halo Infinite uscirà l'autunno 2021: cosa ci aspettiamo dal ritorno di Master Chief

Non è un mistero che l'annuncio vero e proprio di Halo Infinite con tanto di video gameplay, mesi fa, abbia sollevato un polverone: di critiche se ne sono spese e situazioni abbastanza paradossali, figlie di una comunicazione discutibile, si sono susseguite dal fatidico 23 luglio generando confusione e sdegno in egual misura. Dopo un rinvio a data destinarsi e una ristrutturazione interna da parte di 343 Industries , è di ieri il messaggio che rivela finalmente la finestra di lancio per il tanto atteso ritorno sulle scene di Master Chief: autunno 2021 . Più tempo del previsto ma se l'attesa ripagherà con un gioco rifinito e meritevole del nome che porta, ben venga. Le novità da parte delle studio di sviluppo non si sono però fermate qui perché su Halo Waypoint, il sito ufficiale dedicato all'universo di Halo, il creative director Joseph Staten ha pubblicato un lunghissimo aggiornamento sotto forma di intervista che va a coprire diversi aspetti sullo stato dei lavori, sulle migliorie apportate negli ultimi mesi e quello che si prospetta essere l'impegno futuro da parte di 343 Industries. Vediamo in sintesi quali sono stati i punti chiave toccati dai vari sviluppatori.

Comparto artistico e grafico

Nicolas "Sparth" Bouvier, Neill Harrison e Ani Shastry si occupano di fare una panoramica per quanto riguarda il comparto artistico e la grafica di Halo Infinite: partendo da quel fatidico 23 luglio, non si dicono sorpresi della reazione del pubblico perché a dispetto di alcuni obiettivi raggiunti dalla demo (ovvero mostrare per la prima volta il gameplay) le prestazioni estetiche non erano al livello che ci si aspetterebbe da un prodotto come Halo, persino in uno stato di lavori in corso. Gran parte del feedback ricevuto, prosegue Bouvier, era già stato preso in considerazione dal team, che si stava impegnando a lavorare più a fondo su aspetti quali l'illuminazione indiretta, rendering di fogliame, alberi e nuvole, fedeltà dei personaggi e via discorrendo. Ciononostante la reazione del pubblico è stata un duro colpo, del quale però si dice grato nonostante tutto poiché mostra l'affetto della community nei confronti dell'universo di Halo. Si trova d'accordo Shastry, che ammette come la corsa a una demo di alto profilo in termini visivi e prestazionali abbia chiesto degli evidenti compromessi per quanto riguarda le rifiniture e le correzioni dei bug.

Si passa poi a un approfondimento dello stile artistico e i concetti chiave del discorso di Bouvier sono due: continuità visiva ed eredità. Per lui è essenziale che Halo Infinite incorpori fondamenta che richiamino il passato, prendendo persino in prestito da esso, affinché giocatori vecchi e nuovi possano rispecchiarsi in quella che è da sempre una fedeltà a se stesso e ai suoi valori artistici. Trovare dunque un punto di contatto tra la modernità e l'estetica classica, senza vergognarsi di riprendere forme pulite e semplici dei primissimi capitoli combinandole con requisiti e aspettative della next gen. Non si può di fatto negare che questa scelta di riabbracciare lo stile artistico classico evochi immediatamente l'aspetto inconfondibile di Halo: da luglio a questa parte sono stati mossi notevoli passi avanti, come vedete dalle immagini ma anche leggete dalle parole dei dev.





Alcune delle aree specifiche su cui si sono concentrati, dal punto di vista grafico, su generali migliorie assieme alla correzione di bug inerenti ad alcune delle tecniche, così come l'iterazione e il perfezionamento delle funzionalità che erano ancora in fase di sviluppo. Altri punti chiave riguardano una migliore qualità di illuminazione globale, occlusione ambientale, ombre, illuminazione volumetrica, cielo e atmosfera. Non manca poi la risoluzione di problemi legati a rendering e streaming delle texture, che dovrebbero mitigare le difficoltà inerenti al livello di dettaglio e tutte le problematiche legate alla qualità delle texture, prevalenti nella demo di luglio. Il lavoro da fare rimane ancora molto e i team stanno lavorando in totale sinergia per promuovere la qualità visiva sia dal punto di vista ingegneristico sia da quello artistico.

A quest'ultimo proposito, molte migliorie riguardano la ridefinizione dei valori di illuminazione dinamica per aggiungere più forza e contrasto all'immagine: ciò include aggiustamenti all'intensità del sole, della nebbia e dell'atmosfera, nonché l'aggiunta del color grading - non incluso nella demo di luglio - per migliorare l'aspetto dell'immagine affinché si presenti sempre al meglio in base all'ambientazione. Non solo, sono stati migliorati alcuni materiali per ottenere una risposta più speculare, una maggior usura su armi e veicoli, più fedeltà nei personaggi e più suddivisioni macro su grandi superfici come rocce, terreno e pareti esagonali. Sono giusto alcuni dei passi avanti compiuti dal team nell'ottica di perfezionare Halo Infinite per restituirlo come merita al pubblico e pur essendo ansiosi di mostrare il risultato degli ultimi mesi, gli sviluppatori sono anche consapevoli di dover avere questa volta tutti i pezzi al posto giusto.





Parlando di migliorie, poteva forse mancare un piccolo aggiornamento riguardo al nostro amato Craig the Brute, diventato involontaria mascotte di Microsoft e meme per gli anni a venire? Certo che no e, sottolineando un po' l'ovvio, Harrison conferma che l'animazione facciale degli NPC non era stata del tutto implementata in quella famosa build, avendo come conseguenza il memorabile aspetto impassibile (quasi bonario, ci verrebbe da dire) del buon Craig. Tutti i personaggi, aggiunge, sono modellati in una posa neutra prima di passare al blendshape e all'animazione. Ciò significa che il nostro Brute preferito non è stato pensato per essere così e pur non essendo mai tardi per tornare indietro, la sua accidentale leggenda è ormai scolpita. Si è lavorato molto sulla fedeltà dei materiali e sulla varietà per i volti dei Brute, che a quanto pare comprenderebbe anche l'aggiunta di acconciature e barbe: ciò significa che, nonostante l'affetto di questi ultimi mesi, Craig non sarà più lo stesso. Ovviamente lui non è l'unico modello ad aver beneficiato delle migliorie, basti vedere i render degli Spartan e delle armi, ma insomma, Craig è Craig.





Passando a un altro aspetto non meno importante di Halo Infinite, l'aggiornamento sullo stato dei lavori si sofferma per la prima volta sugli scorci di uno spazio interno grazie a una delle mappe multiplayer work-in-progress del gioco - approfittandone per discutere di quanto simile e diverso sia l'approccio, dal punto di vista del contenuto e della grafica, quando si tratta di lavorare su spazi tradizionali più chiusi, intimi, rispetto agli ambienti esterni per loro natura ampi ed espansi. Dal punto di vista grafico, spiega Shastry, la maggior parte della pipeline di rendering e delle tecniche di rendering è condivisa tra spazi interni ed esterni: in entrambi i casi vengono utilizzati modelli di ombreggiatura, algoritmi di ombreggiatura ed effetti di post-elaborazione molto simili. La differenza principale riguarda la densità di contenuto negli ambienti esterni e le sfide che comporta la creazione del contenuto su larga scala, che a sua volta comporta uno streaming efficiente di tutti i dati e il rendering a 60 fps regolari a risoluzioni elevate. Un'altra differenza unica per l'ambiente esterno è, ovviamente, il continuo scorrere del tempo che richiede un approccio di illuminazione globale più dinamico, nonché la necessità di controllare a mano a mano gli elementi di illuminazione, il cielo, l'atmosfera e la gradazione del colore. Si tratta di sfide inedite per il franchise di Halo e il team vi si è dovuto dedicare con particolare cura.

Per quanto riguarda il lato artistico, interviene Harrison, l'approccio e il processo di lavorazione non sono poi tanto diversi. Di nuovo, la differenza sostanziale tra esterni e interni è che questi ultimi sono in qualche modo spazi più lineari, controllati e composti da superfici dure, il che significa molti metalli, riflessi e un'illuminazione più curata. Quando si creano ambienti naturali ampi e aperti si impiegano invece molte più risorse organiche, andando dunque a valorizzare i biomi e il terreno come obiettivi principali. Nemmeno a dirlo, quando si parla di mappe multiplayer la collaborazione con i designer è fondamentale: layout, linee di visuale e navigazione del giocatore sono fondamentali e sono tutti elementi messi costantemente alla prova mentre il team di preoccupa di perfezionare l'esperienza. Sebbene il livello di sfida sia diverso tra esterni e interni, questa giustapposizione di spazi intimi e aperti dovrebbe portare un buon equilibrio e varietà all'esperienza.

Il tempo ulteriore che il team si è preso sta già dando i suoi frutti sul fronte della fedeltà visiva ma c'è ancora molto su cui lavorare. Dal punto di vista grafico si stanno rifinendo l'illuminazione, l'illuminazione globale e l'atmosfera, nonché lavorando a stretto contatto con gli altri team per assicurarsi che i creatori di contenuti possano sfruttare appieno le tecnologie messe a punto negli ultimi due anni. Un altro team ancora si sta concentrando sull'ottimizzazione della pipeline di rendering end-to-end in modo da poter offrire ai giocatori una grandiosa esperienza in termini di risoluzione e prestazioni, su tutte le piattaforme di destinazione. Sotto il profilo artistico si tratta per lo più di un ulteriore perfezionamento seguendo un concetto chiamato "content complete" che prevede l'inserimento di tutti i contenuti nella build e successivamente una valutazione con annessa rifinitura degli stessi. Non è raro, spiega Harrison, che migliorie significative vengano apportate dopo aver soddisfatto il "content complete". Set, pitture, migliorie di texture e materiali, nonché ritocchi di sorta a effetti, illuminazione e animazioni sono ancora in via di sviluppo. In buona sostanza, pur avendo fatto enormi passi avanti, si è ancora in fase di perfezionamento dei vari contenuti.