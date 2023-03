Final Fantasy 14: abiti firmati Puma per il 10° anniversario e patch 6.35

Square Enix e Puma hanno annunciato una nuova collaborazione per la creazione di una collezione di abbigliamento dedicata al 10° anniversario di Final Fantasy XIV, che sarà dunque protagonista di questi nuovi capi in arrivo sul mercato attraverso negozi fisici e online a partire dal 15 marzo 2023.

È inoltre uscita la patch 6.35 dell'acclamato MMORPG, che aggiunge il nuovo capitolo della serie di missioni di miglioramento delle armi Manderville, oltre a un nuovo Deep Dungeon: Eureka Orthos, in cui è possibile esplorare un laboratorio in continuo cambiamento alla ricerca di sfide e ricompense.

Per quanto riguarda la collezione di abbigliamento di Final Fantasy XIV e Puma, si tratta di una serie speciale di abiti che festeggiano il 10° anniversario incarnando il tema principale del gioco, ovvero il dualismo tra la luce e l'oscurità. [embed yt= L8qNTl8B2oo]Si tratta di calzature, abbigliamento e accessori in cui lo stile di PUMA si mescola a palette di colori contrastanti, nella riproduzione di varie illustrazioni tratte dal gioco. La collezione sarà disponibile dal 15 marzo 2023 nei negozi e online (su puma.com) in mercati selezionati.

Per quanto riguarda la patch 6.35, questa porta diversi elementi nuovi all'interno del MMORPG, nella fattispecie: