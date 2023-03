The Witcher 3: Wild Hunt, patch 4.02 disponibile su PC, PS5 e Xbox

The Witcher 3: Wild Hunt ha ricevuto la patch 4.02 su PC, PS5 e Xbox Series X|S: si tratta di un update di generose dimensioni, che introduce diverse novità sulle tre piattaforme, soprattutto al fine di migliorare le prestazioni del gioco.

Annunciato stamattina, l'aggiornamento di The Witcher 3: Wild Hunt migliora l'uso della CPU su PC, ripristina l'occlusione ambientale basata sull'orizzonte e risolve diversi problemi tecnici sulla base dei feedback ricevuti finora dagli utenti.

Per quanto riguarda invece le versioni console, la patch migliora le prestazioni e, anche in questo caso, risolve una serie di problemi tecnici. In tutti i casi si è provveduto a rendere più realistica l'immersione in acqua, tramite l'aggiunta di un effetto di rifrazione alla screen space reflection e di riflessi in ray tracing.

Restando nell'ambito puramente tecnico, CD Projekt RED ha risolto un problema con alcune texture e con la regolazione della sfocatura di movimento. Dopodiché il changelog dell'aggiornamento riporta una lista discretamente lunga di bug e glitch legati al gameplay che sono stati sistemati.

Per controllare l'elenco completo delle novità della patch 4.02, vi basterà visitare il sito ufficiale del gioco. Qui invece trovate la nostra analisi della versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt.