Lightyear Frontier, rinviato il lancio in accesso anticipato

Il lancio di Lightyear Frontier in accesso anticipato è stato rinviato a data da destinarsi, e gli sviluppatori del gioco hanno scritto un messaggio per spiegare agli utenti i motivi dietro tale decisione, ovviamente non facile.

Abbiamo visto in anteprima Lightyear Frontier il mese scorso e ci è sembrato un titolo "rilassante, coloratissimo e ricco di personalità", senza dubbio "un farming game diverso dal solito" in cui i mech non vengono utilizzati come macchine da guerra, bensì uno strumento in grado di aggiungere spessore alle meccaniche.

Nel loro messaggio, i ragazzi di Frame Break hanno scritto di aver bisogno di più tempo per riuscire a offrire agli utenti l'esperienza che immaginavano, che possa esprimere appieno il potenziale di un progetto simile.

"Non solo vogliamo che il gioco sia divertente, ma anche ben bilanciato in ogni aspetto che va a interconnettersi agli altri", hanno scritto gli autori, aggiungendo che continueranno a perseguire tale obiettivo mentre mantengono i canali comunicativi con la community.

Come scritto in apertura, purtroppo il team non ha comunicato una nuova data di uscita in accesso anticipato per Lightyear Frontier, ma ha promesso di fornire nuovi aggiornamenti non appena possibile.