The Witcher 3 Wild Hunt: nuovo aggiornamento in arrivo oggi 13 marzo, peserà fino a 20 GB

Marcin Momot, Global Community Director presso CD Projekt RED, ha svelato che il team polacco è pronto a pubblicare un nuovo aggiornamento per The Witcher 3 Wild Hunt per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Al momento della scrittura non è ancora stata condivisa una patch note.

Secondo Momot, l'aggiornamento di The Witcher 3 Wild Hunt peserà 2 GB in versione PC, mentre su console avrà un peso compreso tra i 10 e i 20 GB (una differenza notevole, va detto) a seconda della piattaforma e della versione del gioco. Momot precisa anche che l'update arriverà "se tutto va secondo i piani".

Supponiamo che questo aggiornamento serva per migliorare ulteriormente The Witcher 3 Wild Hunt dopo l'arrivo della versione "next-gen", ma anche per ottimizzare alcuni nuovi contenuti condivisi anche con le versioni PlayStation 4 e Xbox One dell'avventura GDR.

Come detto, non abbiamo dettagli sull'aggiornamento di The Witcher 3 Wild Hunt al momento, quindi è difficile dire esattamente cosa potrebbe essere modificato, ma considerando che parliamo di almeno 10 GB per le versioni console, se non addirittura 20 GB, si tratta chiaramente di qualcosa di massiccio.

È anche possibile che questo aggiornamento serva per eliminare la mod NSFW inclusa per sbaglio.