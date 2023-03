Lemnis Gate: lo sparatutto a turni chiude, ecco le date di rimozione del gioco su PC e console

Il gioco multigiocatore Lemnis Gate sarà chiuso a luglio 2023 e tolto dai negozi digitali a partire da aprile 2023. L'annuncio è arrivato tramite una comunicazione ufficiale degli sviluppatori tramite Steam. Confermano però che la versione console permetterà ancora di giocare in multigiocatore locale. La versione PC, invece, non sarà più eseguibile.

Il team ha scritto: "Alla comunità di Lemnis Gate, vogliamo ringraziarvi tutti per il vostro sostegno a Lemnis Gate, unendovi a noi per molti incredibili round. Ci è piaciuto molto vedere la vostra passione per il gioco, le strategie strabilianti che avete creato e il modo in cui avete accolto questa innovativa rivisitazione del genere FPS. Lemnis Gate è stato un progetto ambizioso che abbiamo avuto il privilegio di realizzare insieme, quindi è con tristezza che oggi condividiamo questa notizia."

"Dall'11 aprile 2023, Lemnis Gate non sarà più in vendita su tutte le piattaforme. Tuttavia, manterremo i server multigiocatore online, in modo che tutti voi possiate continuare a partecipare al gioco fino all'11 luglio 2023, data in cui verranno chiusi. I giocatori su console potranno ancora accedere al multiplayer locale e alle modalità di allenamento, mentre i giocatori su PC non potranno giocare. Vogliamo ringraziarvi ancora una volta per il vostro sostegno e per averci accompagnato in questo viaggio."

Lemnis Gate è uno sparatutto a turni in cui ogni giocatore ha a disposizione 25 secondi per fare la sua mossa. Una volta che ogni giocatore ha completato il proprio turno, i risultati vengono comunicati e inizia il turno successivo di 25 secondi. Le squadre hanno a disposizione cinque turni per vincere ogni partita.