The Last of Us, serie HBO: un video dietro le quinte dell'ultimo episodio della Stagione 1

Il canale YouTube di HBO ha pubblicato un video dietro le quinte dell'Episodio 9 di The Last of Us, che ha concluso l'apprezzatissima Stagione 1 della serie in collaborazione con PlayStation Productions.

Chiaramente il filmato include più di uno spoiler sul finale di stagione, anche per chi ha giocato al The Last of Us originale o il suo remake per PS5, dunque guardatelo a vostro rischio e pericolo.

Nel video Neil Druckmann di Naughty Dog, il produttore esecutivo Craig Mazin e vari attori che hanno preso parte alla riprese, inclusi Ashley Johnson, Merle Dandridge, Pedro Pascal e Bella Ramsey, parlano delle riprese dell'ultimo episodio sia dal punto di vista della regia che delle emozioni messe in gioco con le ultime toccanti sequenze della prima stagione.

HBO ha già confermato che realizzerà una seconda stagione di The Last of Us. Stando alle parole dei produttori talvolta differirà, talvolta anche in maniera drastica, rispetto al secondo capitolo della serie videoludica di Naughty Dog, ma che in ogni caso Bella Ramsey reciterà nuovamente nei panni di Ellie.