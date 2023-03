Diablo 4: al lancio ci saranno meno problemi rispetto alla beta, assicura Blizzard

Il general manager di Blizzard Rod Fergusson ha tranquillizzato i giocatori di Diablo 4 in un'intervista con NME, assicurando che al lancio ci saranno molti meno problemi rispetti a quelli visti durante la beta.

Come probabilmente saprete da poco si è conclusa la beta ad accesso anticipato di Diablo 4 a cui hanno partecipato i giocatori che hanno preordinato il gioco o che hanno ricevuto un codice promozionale, come i 100 che abbiamo regalato agli abbonati Multiplayer+.

Purtroppo durante i test si sono verificati vari problemi tecnici, con server inaccessibili e code interminabili per il log-in. Blizzard ha risolto gran parte di queste magagne ma in ogni caso molti utenti non sono riusciti a giocare quanto avrebbero voluto.

Nel tentativo di rassicurare i giocatori, Rod Fergusson ha dichiarato la beta di Diablo 4, a differenza di quelle che definisce come "beta da marketing", aveva tra gli obiettivi proprio quello di mettere sotto stress i server di gioco e dare quindi modo agli sviluppatori di correggere il tiro prima del lancio ufficiale del gioco, fissato per il 6 giugno 2023.

"Oggigiorno le beta sono state in qualche modo fraintese, con le persone che iniziano a chiamare "beta" quelle che in realtà sono delle "beta da marketing", un altro termine per definire una demo", ha detto Fergusson. "Non è affatto il nostro caso. La nostra versione beta consiste nel testare la nostra tecnologia, specialmente su lato lato server. Venerdì (17 marzo) abbiamo avuto un inizio un po' difficile."

Fergusson ha aggiunto che gli sviluppatori hanno già apportato vari cambiamenti e risolto numerosi problemi, con i benefici che saranno visibili già durante l'open beta che si svolgerà tra le 17:00 di venerdì 24 marzo e le 21:00 del 27 marzo.

"Abbiamo pubblicato sei hotfix durante il weekend, abbiamo risolto dozzine di problemi e tutto quel lavoro verrà ripagato il prossimo fine settimana e in preparazione al lancio. A volte come giocatore può essere un po' frustrante, ma gli utenti devono comprendere che ci stanno aiutando a rendere molto migliore il lancio".

Se non avete avuto modo di parteciparvi, ecco le nostre impressioni sulla beta di Diablo 4.