Diablo 4: data e orari del preload dell'open beta e l'early access

Ora che mancano pochi giorni all'inizio della beta di Diablo 4, Blizzard ha aggiornato il suo sito ufficiale con date e orari precisi per il preload del client, sia per coloro che vi prenderanno parte in accesso anticipato che quelli che parteciperanno alla fase di testing pubblica.

Coloro che hanno preordinato Diablo 4 possono iniziare il preload dei file a partire dalle 17:00 italiane di domani, mercoledì 15 marzo 2023. Coloro che invece prenderanno parte alla open beta potranno iniziare il download a partire dalle 17:00 di mercoledì 22 marzo. Chiaramente il client dell'accesso anticipato della beta è il medesimo di quello dei testing pubblici, quindi non dovrete scaricarlo due volte se avete intenzione di partecipare a entrambe le fasi.

Infine vi ricordiamo date e orari di inizio e termine della beta di Diablo 4. L'accesso anticipato si svolgerà tra le 17:00 del 17 marzo e le 20:00 del 20 marzo. Sarà possibile affrontare Ashava nel fine settimana tra le 18:00 e le 20:00 del 18 marzo e le 06:00 e le 08:00 del 19 marzo.

L'open beta invece è in programma tra le 17:00 del 24 marzo e le 21:00 del 27 marzo. Potrete battervi con Ashava tra le 18:00 e le 20:00 del 25 marzo e tra le 07:00 e le 09:00 del 26 marzo.

Diablo 4 sarà disponibile nei negozi a partire dal 6 giugno 2023, per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Giusto ieri Blizzard ha dichiarato che non ha piani per portare il gioco su Game Pass al lancio.