VALORANT: Gekko, il nuovo Agente del tactical shooter di Riot Games

Lo sentite questo baccano? Sono le creature al comando di Gekko, il nuovo Agente di Valorant, arrivato nello sparatutto tattico di Riot Games il 7 marzo. Un ingresso turbolento che ha già diviso i giocatori tra chi adora il nuovo Demolitore e chi ha già previsto uno sbilanciamento catastrofico nel meta di Valorant. Noi abbiamo avuto modo di studiare un po' Gekko, prima durante una sessione chiusa al pubblico e successivamente in partite non competitive una volta che il codice del gioco ha ricevuto l'aggiornamento 6.4.

Come anticipato, Gekko appartiene alla classe Demolitore , Agenti addetti a preparare il terreno di combattimento per lo scontro e il piazzamento della Spike. Prima di addentrarci in congetture e raccontarvi nel dettaglio la nostra prova, vediamo rapidamente le abilità dell'Agente che riportiamo direttamente dalla sua pagina dedicata sul sito ufficiale di Valorant.

Questi esserini composti di slime, però, sembrano non essere gli unici amici che il ragazzo di Los Angeles ha. Nel trailer di presentazione del personaggio, intitolato "Meglio di uno", vediamo Gekko presentarsi ad un appuntamento molto misterioso. Fino all'ultimo sembra essere un'imboscata, vedendo una minacciosa Reyna uscire all'improvviso da un angolo buio. Dopo un attimo di tensione i due si riconoscono a vicenda e sembrano essere in buoni rapporti, forse anche qualcosa di più. Gli animaletti di Gekko riconoscono Reyna, che accoglie il giovane come se fosse un fratello, un cugino, un nipote... insomma, un membro di famiglia. Un'ipotesi non così strana visto che Reyna è cresciuta in Messico e la madre di Gekko è di origini latine.

Indaco e verde acido sono i colori dominanti scelti da Riot per le immagini promozionali dedicate a Gekko, e il motivo è presto spiegato. La gamma cromatica rimanda direttamente alle creature che Gekko controlla, ovvero Mosh , Dizzy , Wingman e Thrash . "Controlla" in realtà non è il termine più corretto: è vero che questi quattro mostriciattoli costituiscono all'atto pratico le quattro abilità dell'Agente, ma Gekko li tratta come compagni, quasi amici, un approccio po' in stile Pokémon.

Tattiche e Strategia

Dizzy è la signature ability di Gekko

Dopo la panoramica dedicata alle abilità di Gekko, forse avrete capito perché in introduzione parlavamo dei toni catastrofisti di alcuni giocatori: "Il nuovo Agente ha un'abilità che gli permette di piazzare e disinnescare la Spike a distanza, grazie tante" starete pensando. La faccenda, dopo aver visto Gekko in azione in diversi match, è più complicata di così. Anzitutto va capito il funzionamento basilare delle abilità di questo Demolitore, che non ha un numero prestabilito di cariche ma è dipendente dal recupero del compagno usato. Fatta eccezione per Mosh, che viene acquistato per 250 crediti e una volta usato poi non può più essere utilizzato nel round, gli altri tre vengono lanciati e, se recuperati, usati tante quante volte si vuole, aspettando semplicemente un tempo di attesa di una decina di secondi. Una volta che Dizzy, Wingman e Thrash avranno adempiuto al loro dovere, si trasformeranno in globuli, rimanendo in stasi sul campo per 20 secondi. Se non vengono reclamati da Gekko saranno persi fino al round successivo, e per Wingman andranno anche spesi 300 crediti in fase di acquisto, visto che Dizzy e Thrash sono rispettivamente signature ability e ultimate.

Sempre escludendo Mosh dall'equazione, se colpiti da fuoco nemico le creature di Gekko si trasformano in globuli quasi all'istante, visto che hanno davvero pochi punti salute. Essendo facilmente eliminabili, come il bot esplosivo di Raze, in fin dei conti non sono poi così corazzate come abilità; inoltre va tenuto conto proprio del recupero dei globuli, che Gekko assorbe come le sfere che caricano le ultimate.

Wingman è un tipetto sveglio e veloce

Posizione e tempismo con cui lanciare le abilità non sono una variabile di così facile gestione; mentre tutti gli altri Agenti non devono preoccuparsi delle loro flash, delle molly o di recuperare tutti gli oggetti piazzati in campo, Gekko ha questo piccolo svantaggio, parte integrante però della filosofia con cui Riot ha realizzato questo personaggio. Più volte nel corso di un match ci siamo trovati di fronte alla scomoda decisione se usare un'abilità, con la consapevolezza che difficilmente l'avremmo recuperata, oppure evitare il sacrificio.

Altre piccole accortezze da valutare fanno riferimento a Moshpit, che assomiglia molto a Morso Velenoso di Viper ma che in realtà infligge danno solo dopo alcuni secondi dall'esplosione sul terreno. L'accecamento di Dizzy invece può essere schivato, perché colpisce soltanto chi si trova nel cono d'azione dell'abilità; inoltre non parliamo di una vera e propria flash, che acceca e nasconda ogni singolo elemento a schermo, ma Dizzy lancia uno schizzo di gelatina cha va a coprire solo la parte centrale dello schermo, lasciando parte della vista periferica libera.

Mosh è l'unica creatura di Gekko a funzionare come un'abilità standard

A fare la differenza, e a determinare quelli che saranno probabilmente i nerf di Gekko, sono le interazioni tra le sue creature e le abilità degli avversari: ad esempio, quando si attiva Thrash si può rimanere storditi e disorientati mentre lo si guida. Quelle più interessanti e complesse però riguardano Wingman: la creaturina non viene riconosciuta dalle torrette di Killjoy ma rimane intrappolato nel Protocollo di Cattura di Cypher, viene rallentata dal Cristallo di Sage ma è immune all'Apripista di Skye, non viene tracciata dalla freccia sonar di Sova ma può essere marcata al contrario dal drone, acquista velocità sull'Energetico di Brimstone ma non salta sul Pacco Esplosivo di Raze, viene risucchiata dal Pozzo Gravitazionale di Astra ma è capace di riconoscere il vero Yoru dal suo clone.