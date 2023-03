Dragon Age: Dreadwolf quasi completo, il team di Mass Effect e Mark Darrah a supporto

Electronic Arts e BioWare hanno fornito alcuni aggiornamenti sullo stato di sviluppo di Dragon Age: Dreadwolf, che a quanto pare risulta ormai piuttosto avanzato, essendo il gioco in post-produzione da mesi e avendo ricevuto anche il supporto del team di Mass Effect, con Mark Darrah richiamato in aiuto con la sua esperienza sulla serie.

Sembra che EA non abbia intenzione di costringere gli sviluppatori a concludere in fretta il gioco, cosa che sembra evidente anche dal tempo passato dal suo annuncio a oggi, ma che abbia comunque voluto garantire una maggiore quantità di risorse per concluderne lo sviluppo.

Motivo per il quale il team di BioWare dedicato a Mass Effect è stato spostato temporaneamente a supporto della conclusione dei lavori su Dragon Age: Dreadwolf, insieme all'executive producer Mark Darrah che è stato richiamato da EA appositamente per supportare l'ultima fase dello sviluppo del gioco di ruolo, dopo che questi era uscito dalla compagnia ormai da anni.

"Il nostro studio è focalizzato sulla creazione del migliore Dragon Age: Dreadwolf, mentre la parte centrale del team di Mass Effect continua il lavoro di pre-produzione sul nuovo capitolo", ha affermato Gary McKay, il general manager di BioWare. "Continuiamo a migliorare e ripulire Dreadwolf, concentrandoci sulle cose che contano per i nostri fan. Mentre continuiamo a connettere questa nuova esperienza con la tradizione della serie, Mark Darrah ha preso parte al team come consulente, portando con sé anni di esperienza su Dragon Age".

Il ruolo di Darrah, in sostanza, è quello di garante della tradizione della serie, in modo da gestire il collegamento tra il nuovo capitolo e i precedenti. EA ha riferito che Dragon Age: Dreadwolf è in post-produzione già da settembre 2022 e tutti i lavori di questi ultimi mesi sono soprattutto dedicati alla ripulitura e miglioramento del gioco.

In precedenza, era emerso un video di gameplay trafugato, mentre il team aveva parlato in un post ufficiale di alberi delle abilità, progressione e altro.