Dolphin, l'emulatore Nintendo Gamecube e Wii, è in arrivo su Steam

Sembra proprio che Dolphin, il noto emulatore per i giochi Nintendo Gamecube e Wii, sia in arrivo con una release su Steam, con tanto di pagina ufficiale aperta sullo store Valve e periodo d'uscita fissato per il secondo trimestre del 2023.

Potete trovare le informazioni in questa pagina, con tanto di descrizione, screenshot e requisiti di sistema. "Siamo felici di annunciare che il nostro grande esperimento, il Dolphin, sta arrivando su Steam", hanno scritto gli sviluppatori al riguardo, annunciando l'apertura della pagina dedicata e il fatto che il software può essere messo nella lista desideri, con ulteriori informazioni tecniche in arrivo.

Sebbene la questione sia sempre molto dibattuta e complicata dal punto di vista dei regolamenti, un emulatore di per sé non rappresenta software illegale, a meno che non contenga elementi interni al codice derivati in maniera irregolare da altro software registrato. Ben diversa è la questione legata alla gestione dei giochi da far girare al suo interno, il cui utilizzo è invece facilmente illegale.

In ogni caso, questo non impedisce a un emulatore di essere rilasciato regolarmente all'interno di uno store digitale ed essere dunque scaricato e installato dagli utenti, poi si tratta di vedere quale sia il suo utilizzo effettivo. In ogni caso, il rilascio su Steam è interessante anche perché presuppone un supporto a lungo termine e anche piuttosto esteso da parte degli sviluppatori, considerando peraltro che Dolphin è già uno degli emulatori più evoluti tra quelli attualmente attivi.