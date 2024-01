Prince of Persia The Lost Crown: giochi più piccoli da grandi editori sono un'ottima idea

In un mercato che sembra sempre più schiacciato dal peso delle mega-produzioni, almeno per quanto riguarda gli editori di dimensioni maggiori concentrati soprattutto sui titoli tripla A, i giochi di dimensioni medie rappresentano spesso delle ventate d'aria fresca in grado di avere un impatto davvero positivo. Un altro esempio di questa situazione proviene da Prince of Persia The Lost Crown, nuovo capitolo della storica serie Ubisoft che tenta il rilancio in una direzione atipica ma che risulta decisamente azzeccata. È un esempio che potrebbe essere emblematico di questa necessità di uscire dagli schemi: la serie era cresciuta in maniera notevole nella generazione PS3 e Xbox 360, configurandosi secondo gli stilemi del classico action adventure in terza persona, una tipologia di gioco che oggi dovrebbe tradursi necessariamente in una produzione in stile blockbuster cinematografico.

Se un tempo tale impostazione poteva infatti consentire anche una buona dose di sperimentazione, come ha dimostrato la saga delle Sabbie del Tempo, al giorno d'oggi riprendere un'impostazione del genere potrebbe risultare rischioso per la quantità di investimenti che potrebbe richiedere, perché da giochi di questo tipo il pubblico si aspetta grafica spacca-mascella e narrazione sostenuta da scene d'intermezzo di un certo livello. Considerando questo, la scelta effettuata da Ubisoft è stata coraggiosa ma anche intelligente: modificandone completamente la struttura e tornando anche a recuperare alcuni elementi originali della serie, che di fatto è partita come un action con elementi platform in 2D, gli sviluppatori si sono smarcati dalla necessità di mettere in piedi una produzione pachidermica e hanno anche potuto sperimentare qualcosa di nuovo. Cioè, nulla di inedito, intendiamoci: il metroidvania è ormai super consolidato, ma utilizzarlo per questa serie risulta sorprendente.