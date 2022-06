Forza Motorsport: tutte le novità dal Xbox & Bethesda Showcase

Mentre aspettiamo ulteriori conferme sul parco auto, modalità di gioco, comparto online e altre caratteristiche indubbiamente fondamentali per comprendere a pieno il valore di questa produzione, andiamo a rivedere nel dettaglio gli elementi da poco svelati per poter fare qualche breve anticipazione in questo speciale di Forza Motorsport .

Questo ci fa pensare a una sorta di soft reboot della serie, ma per il momento non abbiamo avuto ulteriori informazioni in merito. Le altre novità invece riguardano il ciclo giorno e notte, il meteo dinamico, la qualità grafica e un motore fisico completamente rinnovato in grado di simulare anche gli incidenti e collisioni.

Durante l'Xbox & Bethesda Showcase gli sviluppatori hanno voluto focalizzarsi esclusivamente su alcune novità di Forza Motorsport. Innanzitutto la prima, banale è il titolo del videogioco. In molti si aspettavano che venisse chiamato Forza Motorspot 8, invece hanno preferito non affiancare alcun numero al brand.

Annunciato per la prima volta durante l'Xbox Games Showcase dell'ormai lontano 2020, il nuovo videogioco di corse realizzato da Turn 10 è tornato a mostrarsi al recente evento Xbox & Bethesda . Forza Motorsport è atteso dalla grande community di appassionati che vogliono vedere arrivare il prossimo capitolo dell'ambiziosa serie automobilistica sulle console Microsoft di nuova generazione e PC. Grazie alle potenzialità del nuovo hardware, gli sviluppatori hanno potuto lavorare su alcune caratteristiche richiese a gran voce dagli amanti di Forza Motorsport. Il titolo arriverà entro l'estate del prossimo anno, come di consueto, anche in forma gratuita per tutti gli abbonati al servizio Game Pass.

Motore fisico

Primo piano della gomma anteriore in Forza Motorsport

In un gioco di corse simulativo come Forza Motorsport un vero appassionato dovrebbe innanzitutto focalizzarsi sul motore fisico del videogioco. Esso rappresenta il cuore dell'esperienza ed è quello che ci permette di vivere in maniera realistica le corse automobilistiche a bordo di svariate tipologie di vetture in diverse condizioni meteorologiche. Che stiate utilizzando un semplice pad, oppure un volante professionale, è importante sentire il feeling della tenuta sull'asfalto, il grip in curva e la sensibilità sulla pressione dell'acceleratore o del pedale del freno.

Questo i ragazzi di Turn 10 lo sanno benissimo, infatti hanno deciso d'investire importanti risorse sul motore fisico di Forza Motorsport. Purtroppo non hanno svelato troppi dettagli in merito ai miglioramenti portati, ma hanno rilasciato alcune importanti dichiarazioni sull'argomento. Stando alle loro parole infatti il motore fisico è ora 48 volte superiore rispetto allo scorso capitolo della serie. Si tratta di un salto importante notevole, permesso ovviamente dal moderno hardware di Xbox Series X|S e PC. Le vecchie console non sarebbero state mai in grado di eseguire tutti i calcoli necessari per simulare un comportamento così dettagliato delle vetture in pista, quindi si tratta di un vero e proprio videogioco next-gen sotto questo punto di vista.

Il nuovo motore fisico tiene in considerazione anche le temperature dell'asfalto, le condizioni meteorologiche dei tracciati e la gommatura della traiettoria ideale. Inoltre per la prima volta sono stati introdotti degli elementi come la gestione delle gomme, quella del livello di carburante e diverse tipologie di mescole da usare a seconda della rugosità dell'asfalto. Tutto questo viene chiaramente gestito sotto forma di complessi calcoli dal motore fisico per tradursi in un'esperienza realistica e simulativa, proprio come richiesto a gran voce dagli appassionati.