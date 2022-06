Overwatch 2: video dell'evento di presentazione, del PvP e dei contenuti stagionali

Overwatch 2 si è svelato ulteriormente nella giornata di oggi attraverso un evento di presentazione che possiamo ripercorrere in video, oltre che in alcuni approfondimenti sul PvP e sui contenuti stagionali previsti per il nuovo sparatutto Blizzard.

Alcune di queste informazioni sono state già riportate nelle ore scorse: in precedenza abbiamo parlato dei contenuti al lancio e della roadmap prevista per il primo periodo, con il Battle Pass e il PvE in arrivo nel 2023.

Overwatch 2, come abbiamo visto, è free-to-play, ma avrà ovviamente i suoi battle pass a pagamento, sebbene impostati in modo tale da non offrire elementi che abbiano un peso effettivo sul gameplay.

Gli aggiornamenti successivi arriveranno attraverso Stagioni, ognuna delle quali destinata a durare 9 settimane e con novità ed eventi aggiuntivi e tematici.

La prima stagione si avrà al lancio del gioco, il 4 ottobre 2022, mentre la seconda è prevista per il 6 dicembre con un nuovo eroe aggiuntivo e diverse altre caratteristiche tra skin e altro.

Gli altri video visibili in questa pagina riguardano la rimodellazione del PvP effettuata dagli sviluppatori di Blizzard per Overwatch 2, con una rielaborazione completa della base di gioco multiplayer competitiva, mentre un altro video si concentra sui contenuti stagionali.

Per un riepilogo completo, vi rimandiamo alla nuova anteprima con tutte le novità dell'hero shooter di Blizzard emerse in queste ore.