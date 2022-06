Uncharted: il film arriva su Netflix, data d'uscita annunciata in Nord America

Uncharted ha una data d'uscita su Netflix, almeno per quanto riguarda al momento il Nord America, in attesa di ulteriori delucidazioni per quanto riguarda gli altri territori: da quelle parti, il nuovo film di Sony sarà disponibile per gli abbonati il 15 luglio 2022.

Grazie all'accordo siglato tra Sony e Netflix, il film di Uncharted approderà sul servizio video in streaming piuttosto velocemente rispetto alla sua uscita nei cinema.

Uncharted, una scena del film

D'altra parte, avevamo già visto la data di uscita in home video in Italia, dunque attendiamo informazioni anche per quanto riguarda lo streaming dalle nostre parti.

Il film è diretto da Ruben Fleischer e ha Tom Holland come protagonista nei panni di Nathan Drake. La sceneggiatura di Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins ripercorre alcuni momenti caratteristici della serie videoludica, riprendendo il cast di personaggi storico. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione del film di Uncharted, mentre ricordiamo che al botteghino ha totalizzato incassi per oltre 400 milioni di dollari, alla pari con Dune.

Tra i collegamenti tra Netflix e Sony PlayStation, peraltro, ricordiamo che c'è anche una serie di Horizon Zero Dawn in lavorazione con la compagnia, mentre altre partnership sono in corso con Peacock e HBO tra Twisted Metal e The Last of Us.