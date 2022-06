Xbox Game Pass, giugno 2022: 6 giochi già confermati nella seconda metà del mese

Xbox Game Pass non ha ancora avuto il suo programma ufficiale per quanto riguarda la seconda metà di giugno 2022, ma ci sono già 6 giochi confermati per questo periodo, tra quelli già usciti e quelli annunciati in precedenza, per cui possiamo intanto fare una prima panoramica.

Solitamente, intorno alla metà del mese arriva l'update ufficiale da parte di Microsoft che comunica giochi in arrivo e rispettive date per le ultime settimane del mese in questione, ma le comunicazioni ufficiali si stanno facendo attendere. Anche dall'Xbox & Bethesda Showcase non sono emerse particolari sorprese con "shadow drop" collegato, visto che gli annunci hanno riguardato titoli più distanti nel tempo.

In ogni caso, questi sono i giochi che sappiamo già essere previsti nella seconda metà di giugno 2022:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - 16 giugno

Omori - 17 giugno

Shadowrun Trilogy - 21 giugno

Total War: Three Kingdoms - 21 Giugno

Naraka Bladepoint - 22 Giugno

Fifa 22 - 23 Giugno

Questi sono quelli che abbiamo avuto modo di vedere o conoscere in base agli annunci passati, ma dovrebbero essercene altri in arrivo, dunque rimaniamo in attesa delle comunicazioni ufficiali di Microsoft. A questo punto, è probabile che l'annuncio sui giochi della seconda metà di giugno 2022 avvenga martedì 21 giugno 2022, in base a quanto visto anche nei casi precedenti.

Tra i nuovi giochi, abbiamo già visto arrivare Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge al lancio il 16 maggio, mentre Omori è stata una sorpresa totale, disponibile da oggi nel catalogo. Gli altri sono stati annunciati già nei giorni scorsi.