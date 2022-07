Forza Motorsport, la fisica delle sospensioni è next-gen: ecco le migliorie apportate

Forza Motorsport vanterà una fisica delle sospensioni davvero next-gen: gli sviluppatori hanno pubblicato un tweet in cui descrivono le tante migliorie apportate a questo aspetto dell'esperienza.

Accompagnato da una clip che mostra ancora una volta il ray tracing attivo in gara e non solo nei replay, Forza Motorsport punterà a offrire un'esperienza di guida di grande spessore, fatta di tante sfaccettature finora inedite per il franchise.

"Gli utenti potranno godere della precisione della nostra fisica, che nel nuovo Forza Motorsport ha compiuto un vero e proprio salto generazionale", si legge nel messaggio pubblicato su Twitter da Turn 10.

"Grazie ai vostri feedback, abbiamo sostanzialmente migliorato le dinamiche delle vetture e regolato finemente il funzionamento delle sospensioni con feature come dynamic force propagation, roll center, anti-dive e anti-squat."

Insomma, pare che il modello di guida della nuova creatura di Turn 10 potrà contare su di una qualità superiore rispetto al passato. Ulteriori dettagli nel nostro speciale sulle novità di Forza Motorsport dall'Xbox & Bethesda Games Showcase.