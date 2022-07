NBA 2K23, la versione PC si basa sulle edizioni old-gen anche quest'anno

La versione PC di NBA 2K23 si basa anche quest'anno sulle edizioni old-gen dell'esperienza firmata Visual Concepts: lo ha chiarito 2K Games in una nota, senza però spiegare in concreto i motivi di tale scelta.

Ricorderete infatti che NBA 2K22 su PC non era next-gen, dunque ci troviamo di fronte a una situazione che si ripete e indica inevitabilmente uno scarso impegno da parte di publisher e sviluppatore perché le cose cambino.

"Si tratta di una questione che il team ha a cuore e continuerà a cercare di capire cosa sia possibile per il franchise in futuro", recita il messaggio di 2K, che tuttavia pare indistinguibile rispetto a quello pubblicato lo scorso anno.

"Per adesso il focus era di assucurarci che NBA 2K23 fosse ottimizzato per le nuove console, PS5 e Xbox Series X|S, cercando al contempo di fare in modo che l'esperienza rimanga fresca e innovativa per i giocatori sulle altre piattaforme."

Inutile dire che le testate specializzate nel gaming su PC e gli utenti in generale non hanno preso benissimo queste dichiarazioni, anche perché ormai le piattaforme next-gen sono disponibili da tempo e non ci sono motivazioni tecniche dietro una scelta simile.