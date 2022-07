PS5 e PS4, esclusive a confronto: ecco come sono stati i primi due anni delle console

Un'infografica ha messo a confronto le esclusive uscite nei primi due anni su PS5 e PS4, riportando la media voto di ogni titolo per dare un'idea della sua qualità. Ebbene, la nuova console Sony sembra aver avuto un debutto più brillante.

Se infatti nei primi due anni PlayStation 5 ha potuto contare su prodotti come Demon's Souls, definito un capolavoro dai voti della critica, ma anche i vari Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal e Gran Turismo 7, su PlayStation 4 gli esordi non sono stati altrettanto lisci.

L'ex ammiraglia della casa giapponese ha visto l'arrivo del notevolissimo Bloodborne, ma per il resto i punteggi parlano di una line-up sostanzialmente inferiore: gli ottimi Resogun, inFAMOUS: Second Son, ma anche i meno riusciti The Order: 1886, Killzone: Shadow Fall e Knack.

Non è tutto: bisogna anche considerare che entro la fine dell'anno vedremo su PS5 anche due altri giochi first party di grande spessore, ovverosia The Last of Us Parte 1, in uscita il 2 settembre, e God of War: Ragnarok, in uscita il 9 novembre.

Molto probabilmente i due prodotti in questione andranno ad alzare ulteriormente la media, segnando a quel punto una situazione difficilmente comparabile, che prova come Sony abbia lavorato bene negli ultimi anni per migliorare ulteriormente la propria offerta software.