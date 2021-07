NBA 2K22: upgrade per PS5 e Xbox Series X|S a pagamento, su PC non sarà next gen

Emergono nuovi dettagli su NBA 2K22 a poche ore dalla presentazione delle cover e non sono informazioni particolarmente esaltanti per la nuova simulazione di basket, che a quanto pare mantiene il sovrapprezzo per le versioni PS5 e Xbox Series X|S con l'upgrade a pagamento per le console di nuova generazione, così come la conferma che la versione PC non sarà quella next gen, a quanto pare.

Dopo l'annuncio sugli atleti di copertina, si precisa meglio anche la questione dei prezzi, almeno per quanto riguarda al momento il mercato americano: la versione standard costa 59,99 dollari per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, che dovrebbe tradursi nei classici 69,99 euro, mentre la versione next gen su PS5 e Xbox Series X|S costa 69,99 dollari, che dovrebbe corrispondere ai 79,99 euro a cui la nuova generazione ci sta abituando.

NBA 2K22, i vari atleti di copertina

Così come accaduto per NBA 2K21, c'è un pacchetto "cross-gen digital bundle" che consente di ottenere l'upgrade next gen: al costo di 79,99 dollari si ottiene l'edizione standard sia della versione PS4 o Xbox One che di quella PS5 o Xbox Series X|S. Questo upgrade alla next gen è compreso anche nella NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition che costa 99,99 dollari.

Purtroppo, gli utenti PC non riceveranno la versione next gen del gioco: così come successo con la versione PC di FIFA 22, che non avrà Hyper Motion e le altre caratteristiche next gen, anche NBA 2K22 su PC sarà in versione old gen, ovvero corrispondente a quelle PS4 e Xbox One.

"Questa è una cosa che sta particolarmente a cuore al team e su cui continuerà a investigare possibilità successive", ha riferito 2K Games al riguardo, secondo quanto riportato da DSOGaming, "Per ora, il focus è di assicurare che NBA 2K22 sia ottimizzato per le nuove console (PS5 e Xbox Series X|S), assicurandoci anche che l'esperienza rimanga fresca e innovativa per i giocatori su tutte le piattaforme".

Inoltre, 2K Games ha anche riferito che NBA 2K22 non supporterà il crossplay, consentendo comunque il trasferimento dei progressi e dei salvataggi da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S.