Pokémon GO: tre mesi gratis di YouTube Premium in regalo ai giocatori

I giocatori di Pokémon GO su Android possono ricevere tre mesi gratis dell'abbonamento a YouTube Premium in regalo, all'interno dell'iniziativa di sponsorizzazione di Google Play in occasione della Pokémon GO Fest 2021.

YouTube Premium è un servizio che consente di vedere video sulla celebre piattaforma senza le interruzioni pubblicitarie, amplia le possibilità di fruizione dell'app mobile con la possibilità di mantenerla in background senza interruzioni nella lettura di video o musica, consente di scaricare i video e renderli accessibili non in streaming e rende accessibile il catalogo di YouTube Music e ulteriori opzioni.

Tutto questo può essere utilizzato gratis per tre mesi attraverso questa nuova iniziativa promozionale collegata a Pokémon GO. Se siete giocatori del titolo Niantic, ovvero avete scaricato il gioco e creato un account, potete semplicemente dirigervi a questo indirizzo e reclamare la promozione.

In regalo ci sono tre mesi di YouTube Premium, al termine dei quali si passerà all'abbonamento standard al prezzo di 11,99 euro al mese, ma da cui è possibile ovviamente cancellarsi per non pagare la sottoscrizione. In base a quanto riferito sul sito di Pokémon GO Live, l'offerta è valida solo per i nuovi utenti di YouTube Premium, ovvero coloro che non hanno già un abbonamento attivo al servizio.

Di recente, abbiamo visto che Pokémon GO ha raggiunto incassi per oltre 5 miliardi di dollari in cinque anni, cosa che rende meno sorprendente il fatto che sia il gioco preferito dal maestro Shigeru Miyamoto.