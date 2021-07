Pokémon GO, incassi per oltre 5 miliardi di dollari in cinque anni

Pokémon GO ha totalizzato incassi per oltre 5 miliardi di dollari in cinque anni, stando ai dati rilevati da Sensor Tower: un risultato straordinario per il mobile game di Niantic.

Nel pieno dei festeggiamenti per il quinto anniversario di Pokémon GO arriva dunque anche un'ottima notizia relativa ai risultati ottenuti finora dal gioco, vero e proprio fenomeno di culto soprattutto durante i primi mesi.

Leader nella classifica dei titoli basati su geolocalizzazione e realtà aumentata, Pokémon GO ha incassato 641,6 milioni di dollari nella prima metà del 2021, superando Dragon Quest Walk e Jurassic World Alive.

Pokémon GO, gli incassi nella prima metà di ogni anno.

La situazione è inoltre in crescita per il gioco, che non aveva mai vissuto prima un semestre così positivo e che vediamo proprio in questi giorni pubblicizzato in maniera importante anche in TV.

Il 2020 è stato finora il miglior anno in assoluto per Pokémon GO, con incassi pari a 1,3 miliardi di dollari e un +41% rispetto al 2019. I ricavi arrivano principalmente dagli USA, con 1,9 miliardi e il 36,6% del totale.

Per quanto concerne il confronto fra iOS e Android, è la piattaforma Google a vantare il maggior numero di utenti che effettuano microtransazioni, con 2,7 miliardi di dollari contro 2,4 miliardi.

Al momento Pokémon GO conta circa 632 milioni di download, suddivisi nello specifico in circa 487 milioni su Android e 144,8 milioni su iOS.

Se ancora non conoscete il mobile game di Niantic basato sulla celebre serie Nintendo, date un'occhiata alla nostra recensione di Pokémon GO.