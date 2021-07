Pokémon GO festeggia il quinto anniversario con molte iniziative

Pokémon GO ha spento la quinta candelina! Il gioco fenomeno del 2016 è sopravvissuto e cresciuto nel corso degli anni, guadagnando caratteristiche e funzioni. Il cuore del gameplay rimane l'andare in giro nel mondo reale a caccia di Pokémon, ma adesso si può fare molto di più, come ricordato dagli sviluppatori.

La prima iniziativa per festeggiare in quinto compleanno del gioco è stata proprio quella di ricordare alcune delle caratteristiche più importanti aggiunte anno per anno:

2016 : Pokémon compagno

: Pokémon compagno 2017 : lotte Riad, AR+

: lotte Riad, AR+ 2018 : ricerca sul campo e ricerca speciale, Amici, Sincroavventura, sfide Allenatore

: ricerca sul campo e ricerca speciale, Amici, Sincroavventura, sfide Allenatore 2019 : foto GO, Team GO Rocket, Compagni d'avventura

: foto GO, Team GO Rocket, Compagni d'avventura 2020 : Lega Lotte GO, Vista Oggi, Raid da remoto, mongolfiere del Team GO Rocket, il primo Pokémon GO Fest globale, Megaevoluzioni, GO Beyond, livello 40, stagioni e altro

: Lega Lotte GO, Vista Oggi, Raid da remoto, mongolfiere del Team GO Rocket, il primo Pokémon GO Fest globale, Megaevoluzioni, GO Beyond, livello 40, stagioni e altro 2021: sfide di collezione, Referrals, Lottiamo insieme, cielo artificiale in tempo reale, classificazioni del Pokédex aggiuntive

I festeggiamenti però non finiscono qui, perché sta per essere lanciato un evento con Pikachu Volo con un palloncino a forma di numero 5, con Darumaka e altri. Leggiamo il programma completo:

Pokémon GO compie cinque anni

Data e ora

Dalle 10:00 di martedì 6 luglio 2021 alle 20:00 (ora locale) di giovedì 15 luglio 2021

Dettagli

Darumaka e Pikachu Volo con un palloncino a forma di numero 5 appariranno più spesso allo stato selvatico. Con un po' di fortuna, potrete incontrare un Darumaka cromatico.

Darumaka, Chespin, Fennekin, Froakie e Pikachu Volo con un palloncino a forma di numero 5 appariranno nei raid da una stella.

Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Treecko, Torchic, Mudkip, Turtwig, Chimchar, Piplup, Snivy, Tepig, Oshawott, Chespin, Fennekin e Froakie appariranno nei Pokéstop con i Moduli esca attivi e dopo il completamento della ricerca sul campo. Potreste anche incontrare alcuni dei Pokémon storici, tra cui Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Treecko, Torchic, Mudkip, Snivy, Tepig e Oshawott.

Ogni giorno riceverete compiti di ricerca sul campo aggiuntivi che vi consentiranno di incontrare Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Treecko, Torchic, Mudkip, Turtwig, Chimchar, Piplup, Snivy, Tepig, Oshawott, Chespin, Fennekin e Froakie.

Il completamento della sfida di collezione di questo evento vi consentirà di incontrare Pikachu Volo con un palloncino a forma di numero 5 e vi regalerà una Caramella Rara e tantissime Poké Ball!

Ricordate i fuochi d'artificio in-game del Pokémon GO Fest dell'anno scorso? Ebbene, torneranno anche nella mappa di quest'anno per festeggiare il quinto anniversario!

Mentre vi godrete lo spettacolo dei fuochi d'artificio durante i festeggiamenti del quinto anniversario, non dimenticate di tenere d'occhio anche il cielo nel gioco. Già, il cielo artificiale in tempo reale e le classificazioni del Pokédex aggiuntive saranno disponibili per tutti nei prossimi giorni. Per saperne di più sulle classificazioni del Pokédex, consultate questo articolo del Centro assistenza here.

Con un po' di fortuna, potrete incontrare un Meltan cromatico attivando la Mystery Box durante i festeggiamenti del quinto anniversario.

Durante l'evento, la ricerca speciale Ricerca di un nuovo inizio sarà aperta a tutti gli Allenatori che se la sono persa l'anno scorso, quindi ricordatevi di aprire l'app in quei giorni per partecipare.

Questa ricerca speciale è stata pensata per aiutarvi a mettervi in pari con gli altri Allenatori ricompensandovi con un sacco di polvere di stelle, PE e incontri con fantastici Pokémon.

Quando girerete il disco foto di un Pokéstop o aprirete i pacchi amicizia, potrete ricevere degli sticker dedicati al quinto anniversario. Li troverete anche nel negozio.

Dalle 22:00 CET (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di lunedì 5 luglio, potrete aumentare lo spazio della vostra borsa per contenere fino a 3.500 oggetti! Se avete bisogno di altro spazio, potete acquistare degli upgrade dal negozio.

Dalle 22:00 CET (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di lunedì 5 luglio 2021, troverete vari oggetti nel Pacco speciale, Pacco ultra e Pacco avventura.

Bonus

Tutti i Moduli esca dureranno 1 ora fino alla fine dell'evento, inclusi i Moduli esca glaciali, magnetici e pluviali

Infine, Niantic ha lanciato un hashtag per condividere sui social i ricordi legati al gioco: #PokemonGO5YearAnniversary.