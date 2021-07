Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, l'anteprima

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge si ispira in maniera palese agli iconici coin-op realizzati da Konami nel 1989 e nel 1991: lo dimostra il trailer d'esordio del gioco, che riprende praticamente le stesse sequenze del primo cabinato e la sigla originale del cartone animato, sebbene in maniera inevitabilmente più sofisticata e dinamica grazie alle tecnologie odierne. Parliamo dunque di un nuovo picchiaduro a scorrimento, sviluppato da un team che ha dato già ampiamente prova di sapersela cavare con il genere e con la grafica in stile retrò: Tribute Games, gli autori di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, supervisionati in questo caso dal publisher francese DotEmu, che negli scorsi mesi ci ha regalato l'eccellente Streets of Rage 4. Una gran bella coppia! Scopriamo le novità di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge nella nostra anteprima.

Premesse Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, le Tartarughe Ninja al completo. Il pedigree di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sembra insomma non destare alcun sospetto sulle potenzialità del gioco, in uscita a breve (non c'è ancora una data di lancio ufficiale) su PC e Nintendo Switch ma probabilmente già "opzionato" dalle altre piattaforme laddove dovesse essere accolto con un certo entusiasmo, cosa su cui francamente confidiamo. Il brand delle Tartarughe Ninja gode infatti ancora di una grande popolarità, non tanto per merito dei film live action con Megan Fox usciti qualche tempo fa, quanto piuttosto per quelli più vecchi e per il profondo segno che la serie animata trasmessa dalla fine degli anni '80, con tutto il merchandising a corredo, ha lasciato sui trentenni e sui quarantenni di oggi, anche in Italia.

Stile Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge vanta una grafica in stile retrò che rende omaggio ai classici degli anni '90. È proprio a questo pubblico che i ragazzi di Tribute Games vogliono rivolgersi, non c'è dubbio: i già citati riferimenti ai coin-op Konami, la grafica in stile retrò e la stessa appartenenza a un genere scomparso da decenni, quello appunto dei picchiaduro a scorrimento, non fanno che confermare come Shredder's Revenge sia una produzione di stampo nostalgico. Se poi aggiungiamo anche l'uso della sigla del cartone animato originale, quella scritta da Chuck Lorre (autore di una moltitudine di serie televisive di successo, da Due Uomini e Mezzo a The Big Bang Theory), il quadro è decisamente completo e le atmosfere perfettamente inquadrate. Non dubitiamo inoltre che l'esperienza possa rivelarsi rognosa e impegnativa quanto quella di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game.

Gameplay Il trailer del gameplay di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge pubblicato da DotEmu conferma i punti di contatto fra il nuovo titolo di Tribute Games e il già citato tie-in di Scott Pilgrim. Le Tartarughe Ninja devono affrontare i numerosi membri del Clan del Piede e il loro potentissimo boss, Shredder, all'interno di ambientazioni urbane. Leonardo e la sua doppia katana, Michelangelo con gli inseparabili nunchaku, Donatello con il suo bo e Raffaello con i sai possono colpire i propri avversari eseguendo spettacolari combo e attivare eventualmente degli attacchi speciali che bene o male si somigliano un po' tutti, ma consentono di ripulire l'area dai nemici. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, i protagonisti alle prese con i componenti del Clan del Piede. Naturalmente il fulcro dell'esperienza è rappresentato dalla modalità multiplayer cooperativa per un massimo di quattro partecipanti, probabilmente di tipo drop-in / drop-out, speriamo sia offline che online, che consente di coinvolgere tutti i personaggi e di portare avanti una battaglia senza quartiere nel corso della campagna. Non mancheranno ovviamente i boss fight, in cui le Tartarughe Ninja si troveranno ad affrontare i luogotenenti di Shredder prima di potersi confrontare con lui, e in generale un approccio che immaginiamo riprenderà il grado di sfida delle precedenti produzioni targate Tribute Games, con anche un sistema di checkpoint poco permissivo al fine di evitare che l'esperienza si esaurisca in un pomeriggio.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge promette di essere l'omaggio perfetto alle Tartarughe Ninja e ai loro tie-in storici, un gioco che abbraccia le meccaniche tipiche dei picchiaduro a scorrimento, con tanto di promettente modalità cooperativa a quattro, nell'ambito di un'operazione nostalgia perfettamente calibrata e affidata alle persone giuste. Speriamo di poterlo provare al più presto e confermare gli ottimi presupposti di questa produzione.