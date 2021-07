A Plague Tale: Innocence su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch: trailer di lancio

A Plague Tale: Innocence è disponibile a partire da oggi su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Swich, in quest'ultimo caso in versione Cloud: lo conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Focus Home Interactive.

A qualche ora dal debutto dell'upgrade gratuito su PS5 e Xbox Series X|S, A Plague Tale: Innocence arriva dunque sugli store anche con l'edizione nativa per le console di nuova generazione e Switch.

Asobo Studio e Focus Home Interactive sono entusiasti di annunciare che il pluripremiato A Plague Tale: Innocence è ora disponibile in versione digitale per console Xbox Series X|S e PlayStation 5!

Questa versione migliorata offre 60 FPS, ottimizzazioni audio, grafica con risoluzione fino a 4K UHD e tempi di caricamento più rapidi. A Plague Tale: Innocence esce oggi in Cloud Streaming anche per Nintendo Switch.

Le copie fisiche per PS5 e Xbox Series X|S saranno disponibili nei negozi a partire dal 19 ottobre.