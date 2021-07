A Plague Tale: Innocence, l'upgrade PS5 e Xbox Series X|S è disponibile

Con qualche ora di anticipo sulla tabella di marcia ufficiale, l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S di A Plague Tale: Innocence è disponibile per il download. Asobo Studio, inoltre, ha pubblicato anche la versione dimostrativa via cloud per Nintendo Switch.

A Plague Tale: Innocence è una delle avventure più sorprendenti degli ultimi anni. Uscita un po' in sordina nel 2019, il gioco riuscì a conquistare tutti, sia per via della storia dei due fratelli, sia per una meccanica di gioco piuttosto originale, che combina elementi stealth con atmosfere piuttosto orrorifiche.

La versione PS5 e Xbox Series X|S va a migliorare l'aspetto grafico del gioco, rendendo ancora più di atmosfera gli scenari attraversati dai protagonisti. La versione dimostrativa per Nintendo Switch, invece, mostra come il gioco sfrutta il servizio di gaming in cloud di Nintendo per portare un'esperienza di livello anche sulla console ibrida di Nintendo.

Nel caso in cui siate interessati al gioco, potrebbe interessarvi la nostra anteprima di A Plague Tale Requiem , il seguito del gioco. Occhio solo ad eventuali spoiler!

Su PS5 A Plague Tale: Innocence supporterà il controller DualSense.