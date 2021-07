GTA 6 uscirà quando la smetteremo di comprare mutande a cuori virtuali con soldi veri

Quando uscirà GTA 6? Quando i videogiocatori la smetteranno di spendere soldi veri per comprare oggetti virtuali in una quantità tale da rendere antieconomico anche solo pensare di sostituire GTA 5 e il suo GTA Online. In fondo perché Rockstar Games e Take Two dovrebbero dismettere la loro gallina dalle uova d'oro, che gli regge i bilanci da anni, quando è proprio con gli ultimi aggiornamenti maggiori che ha ottenuto i suoi risultati migliori? Sarebbe da pazzi.

Sapere che probabilmente giocheremo il nuovo GTA nel 2025 (se non oltre), non è poi così stupefacente, quindi. Rockstar Games se la sta prendendo molto comoda, come del resto è giusto che sia. Probabilmente il nuovo GTA sarà tecnicamente così avanzato da far impallidire qualsiasi altra cosa sul mercato, un po' quello che successe con GTA 5 e Red Dead Redemption 2, ma il punto non è il progresso tecnologico (e l'investimento che c'è dietro, sicuramente immenso), quanto l'idea stessa di utilità di un seguito. Prima o poi dovrà uscire, necessariamente, ma solo quando farlo sarà davvero inevitabile per non perdere la supremazia acquisita e non andare a disintegrare le comunità che si sono create intorno al quinto capitolo, quelle che portano soldi a getto continuo.

L'epoca dei live service è questa: quando un gioco funziona, va aggiornato allo sfinimento, non sostituito, perché sostituire significa che anche se ti chiami GTA devi ripartire da zero, mentre aggiornando puoi continuare a vendere paccottiglia sempre agli stessi clienti presi nel tuo loop.

Ciò che fa sorridere è che immaginiamo che nemmeno Rockstar Games avrebbe osato sperare tanto quando lanciò GTA V. Vendite enormi sì, successo duraturo anche, ma che nel 2021 ci fosse ancora così tanta gente online era una previsione che nemmeno il business plan più ottimista del 2013 avrebbe potuto prendere in considerazione.

Quindi aspettiamo il 2025 e forse anche oltre per GTA 6, mentre per GTA 7 qualcuno di noi deve sperare di avere abbastanza vita residua per poterci arrivare, perché fidatevi, se le vendite del sesto capitolo saranno anche solo comparabili a quelle del quinto, Rockstar Games non si metterà alcuna fretta per dargli un seguito... anzi, ne allungherà ulteriormente il ciclo di vita.