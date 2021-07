Tekken: uno scherzo di Katsuhiro Harada avrebbe poturo rovinare i rapporti con Microsoft

Il canale YouTube che il director di Bandai Namco Katsuhiro Harada ha creato è un continuo susseguirsi di aneddoti e storie interessanti. Che il game design giapponese fosse un personaggio fuori dagli schemi era una cosa nota, che fosse un matto è una cosa che sta venendo fuori puntata dopo puntata. Nell'ultimo episodio dell'Harada's Bar, per esempio, ha raccontato di come uno scherzo a Yoshinori Ono stesse portando ad un incidente diplomatico con Microsoft.

Ono e Harada, infatti, sono molto amici e passano il tempo a stuzzicarsi via Twitter, ma evidentemente non solo sui social. Durante una Gamescom di qualche anno fa i due erano nello stesso hotel. Per questo motivo Harada decise di fare uno scherzo al collega: in maniera piuttosto naturale si fece dire il suo numero di camera e poi decise con alcuni collaboratori di appendere alla maniglia della porta della stanza un cartello con scritto "per favore disturbate" e una cacca stilizzata sopra.

La foto dello scherzo di Katsuhiro Harada

Soddisfatto della presa in giro, durante la cena Harada decise di dire a Ono dello scherzo, ma a quel punto i suoi collaboratori divennero pallidi. Subodorando un qualche tipo di tiro mancino, Ono disse ad Harada un numero di camera a caso. Peccato che quella stanza non era occupata da un dipendente di Capcom o Bandai Namco, ma da un alto dirigente di Microsoft.

Sul disegno, oltretutto c'era anche un piccolo adesivo di Street Fighter, una cosa che poteva sembrare una sorta di firma dello scherzo. Per questo motivo gente di Capcom si precipitò a togliere il cartello dalla porta della stanza. "Non sappiamo se qualcuno di Microsoft si sia accorto dello scherzo, ma pensiamo di no, sennò avrebbero tolto tutto dalla porta," ha concluso Harada