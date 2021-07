Migliori Offerte Amazon: sconti mobile con POCO X3 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e iPad Air

Le offerte Amazon di oggi comprendono smartphone e tablet a partire dal già abbordabile POCO X3 Pro per arrivare all'iPad Air 2020, in offerta in due colorazioni differenti.

Lo smartphone POCO X3 Pro gode di uno sconto di 40 euro e pur non raggiungendo il prezzo più basso di sempre risulta molto, molto appetibile vista la dotazione che include il potente chip Snapdragon 860, 8 GB di memoria, una discreta fotocamera quadrupla, una batteria da 5160 mAh, 256 GB di storage e, soprattutto, uno schermo FHD+ da 120 Hz.

Saliamo nettamente di prezzo con il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, uno smartphone di lusso che, in sconto di quasi 180 euro, offre però una dotazione hardware massiccia tra chip Exynos 2100 a 5 nanometri, 16 GB di memoria, 512 di storage, schermo AMOLED da 3200x1440 pixel che vanta una definizione tra le più alte in assoluto.

Passiamo a un tablet con l'iPad Air del 2020, dotato di schermo Liquid Retina da 2360×1640 pixel e chip a14 Bionic. La versione è quella da 64 GB con connettività Wi-Fi ed è resa interessante da uno sconto aggiuntivo sui modelli celeste e verde.

L'iPad Air del 2020, in sconto anche nella versione verde

